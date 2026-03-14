Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил участок, где началось строительство волейбольного центра, передает BAQ.KZ.

В двухэтажном комплексе предусмотрены два зала — для проведения соревнований и тренировочного процесса. Основной зал будет рассчитан примерно на 200 зрителей. Также в здании оборудуют раздевалки, душевые и санитарные помещения.

Генеральным подрядчиком выступает компания «DK PROEKT».

«Волейбол в регионе активно развивается, поэтому мы должны всесторонне поддерживать тех, кто занимается этим видом спорта, — отметил Нурымбет Сактаганов. — Волейбольный клуб Berel показывает хорошие результаты и, безусловно, должен иметь собственную спортивную базу. Уверен, что команда и дальше будет успешно выступать на международных соревнованиях и радовать своих болельщиков».

Центр будет предназначен для детей старше 10 лет, подростков и взрослых. Одновременно в спортивных залах смогут заниматься до 84 человек: 24 спортсмена — в основном волейбольном зале, 36 — в учебно-тренировочном зале и ещё 24 — в тренажёрном зале. В течение дня планируется проводить шесть тренировочных смен продолжительностью по два часа.

Ожидается, что строительство волейбольного центра значительно укрепит спортивную инфраструктуру региона, создаст современные условия для подготовки спортсменов и проведения соревнований, а также позволит привлечь больше детей и молодёжи к регулярным занятиям спортом.