В Усть-Каменогорске построят волейбольный центр
Строительство нового спортивного центра планируется завершить до конца текущего года.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил участок, где началось строительство волейбольного центра, передает BAQ.KZ.
В двухэтажном комплексе предусмотрены два зала — для проведения соревнований и тренировочного процесса. Основной зал будет рассчитан примерно на 200 зрителей. Также в здании оборудуют раздевалки, душевые и санитарные помещения.
Генеральным подрядчиком выступает компания «DK PROEKT».
«Волейбол в регионе активно развивается, поэтому мы должны всесторонне поддерживать тех, кто занимается этим видом спорта, — отметил Нурымбет Сактаганов. — Волейбольный клуб Berel показывает хорошие результаты и, безусловно, должен иметь собственную спортивную базу. Уверен, что команда и дальше будет успешно выступать на международных соревнованиях и радовать своих болельщиков».
Центр будет предназначен для детей старше 10 лет, подростков и взрослых. Одновременно в спортивных залах смогут заниматься до 84 человек: 24 спортсмена — в основном волейбольном зале, 36 — в учебно-тренировочном зале и ещё 24 — в тренажёрном зале. В течение дня планируется проводить шесть тренировочных смен продолжительностью по два часа.
Ожидается, что строительство волейбольного центра значительно укрепит спортивную инфраструктуру региона, создаст современные условия для подготовки спортсменов и проведения соревнований, а также позволит привлечь больше детей и молодёжи к регулярным занятиям спортом.
Самое читаемое
- Сколько выплатят Ерболу Хамитову за золотую и бронзовую медали Паралимпиады в Италии
- Иран нанес самую мощную атаку на Израиль с начала конфликта
- Нефтяной шок и военная эскалация: последние события войны США и Ирана
- Иранский режим может пасть во вторник 17 марта — прогноз Михеля Абдоллахи
- Житель Азербайджана погиб, подорвавшись на мине