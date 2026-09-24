В Алматы создают высокоточную карту для тестирования беспилотных автомобилей

На улицы Алматы вышли специально оборудованные автомобили с лидарами, камерами и сенсорами. Они собирают данные для высокоточной цифровой карты, которая нужна для будущих испытаний беспилотных машин в городе, передает BAQ.KZ.

Картографированием занимается Yandex Qazaqstan при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Автомобили фиксируют дорожную разметку, светофоры, знаки, перекрестки и другие элементы городской инфраструктуры. На основе этих данных создадут подробную цифровую модель улиц Алматы.

Сейчас эти машины не перевозят пассажиров в автономном режиме. Их задача только собрать и систематизировать данные о городской среде.

Высокоточная карта нужна беспилотному автомобилю для определения собственного положения и ориентации на маршруте. Во время движения система параллельно анализирует происходящее вокруг с помощью сенсоров.

Лидары измеряют расстояние до объектов и строят трехмерную модель окружающего пространства. Камеры распознают знаки, сигналы светофоров и другие визуальные объекты. Остальные сенсоры дополняют картину дорожной ситуации.

На основе этих данных система распознает автомобили, пешеходов и другие объекты, прогнозирует их движение и рассчитывает дальнейшую траекторию.

Заместитель Премьер-Министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что нормативные условия для тестирования автономных автомобилей в городской среде уже созданы.

«Искусственный интеллект должен становиться прикладной технологией, которая меняет реальные отрасли экономики и повседневную жизнь людей. Автономный транспорт – один из наиболее наглядных примеров такого перехода. В Казахстане уже созданы нормативные условия для тестирования автономных автомобилей в городской среде. Следующий этап – формирование необходимой технологической инфраструктуры. Создание высокоточной карты Алматы является частью этой работы. При этом ключевым принципом остается безопасность. Поэтому внедрение автономного транспорта будет проходить поэтапно через тестирование технологий, анализ реальных дорожных сценариев и дальнейшее совершенствование регулирования», - отметил Жаслан Мадиев.

Руководитель Управления цифровизации Алматы Сабит Нурканат отметил, что картографирование должно учесть особенности дорожной среды крупнейшего города страны.

«Алматы – крупнейший мегаполис страны со сложной и разнообразной транспортной инфраструктурой. Для города важно изучать возможности новых технологий и создавать условия для их безопасного внедрения. Картографирование позволит учесть особенности городской среды и сформировать технологическую основу для следующих этапов проекта», - отметил Сабит Нурканат.

В Yandex Qazaqstan сообщили, что о следующих этапах проекта расскажут отдельно.