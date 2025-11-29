Независимая комиссия по борьбе с коррупцией Гонконга (ICAC) задержала восемь человек в рамках расследования смертельного пожара в жилом комплексе, который унёс жизни как минимум 128 человек, передаёт BAQ.KZ.

По данным South China Morning Post, первыми были задержаны два директора консалтинговой компании Will Power Architects Company, занимавшейся надзором за строительными работами в комплексе. Позже арестованы еще шесть фигурантов, среди которых — двое владельцев субподрядной фирмы, отвечавшей за установку строительных лесов.

Следователи ICAC также провели обыски в 13 офисах, включая помещения консалтинговой компании и субподрядчика. Изъяты техническая документация, проектные бумаги и банковские выписки. Расследование ведется по подозрению в нарушении строительных норм, халатности и возможных коррупционных схемах при выполнении ремонтных работ.

Пожар стал одним из самых трагических инцидентов за последние десятилетия в Гонконге, и власти обещают обеспечить всестороннее и прозрачное расследование.