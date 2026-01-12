Импорт за взятки: в ЗКО задержан высокопоставленный сотрудник ДГД
Службой по противодействию коррупции КНБ пресечен канал незаконного импорта товаров через государственную границу. С санкции суда задержаны и арестованы один из руководителей управления Департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области и житель столицы, передает BAQ.KZ.
- Указанные лица за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в беспрепятственном ввозе в страну товаров народного потребления. Процессуально задокументировано получение ими взяток на сумму более 100 млн тенге, - сообщили в пресс-службе КНБ.
По предварительным оценкам, ущерб государству составил 1,9 млрд тенге.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
