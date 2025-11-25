Французская полиция провела новую серию задержаний в громком расследовании кражи королевских драгоценностей из Лувра, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Под стражу взяли двоих мужчин — 38 и 39 лет — и двух женщин — 31 и 40 лет. Все они проживают в парижском регионе и сейчас проходят допросы, уточнила главный прокурор Парижа Лора Бекко.

Их возможная роль в дерзком ограблении, совершённом 19 октября средь бела дня, пока не раскрывается. Во Франции подозреваемых могут удерживать до 96 часов, прежде чем решать вопрос об обвинении. Расследование, начатое 29 октября, уже привело к первым арестам: троих мужчин заподозрили в непосредственном проникновении в музей, а 38-летнюю женщину — в соучастии.

По версии следствия, группа преступников поднялась к окну Лувра по выдвижной лестнице, установленной на угнанном грузовике, вскрыла его с помощью режущего оборудования и вынесла восемь экспонатов. Когда грабители спускались по лестнице и бежали к скутерам, они уронили инкрустированную бриллиантами и изумрудами корону, но остальной трофей унесли. Украденные украшения — реликвии французских королев и императриц — оцениваются в 88 млн евро. До сих пор ни один из похищенных предметов не найден.