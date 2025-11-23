В Мексике арестованы семь сотрудников охраны мэра Уруапана Карлоса Мансо, убитого 1 ноября во время празднования Дня мёртвых, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По данным прокуратуры штата Мичоакан, задержанные — действующие полицейские, которых подозревают в причастности к убийству. После гибели мэра они обеспечивали охрану его вдовы, назначенной новым главой города.

Карлос Мансо был известен жёсткой позицией против наркокартелей, в частности CJNG. Его убийство вызвало протесты и вопросы о действиях охраны: нападавший успел выпустить в мэра семь пуль, прежде чем был смертельно ранен и позже умер в больнице. Власти ранее задержали предполагаемого организатора атаки — Хорхе Армандо Н., которого связывают с картелем "Новое поколение Халиско".

Расследование продолжается. Также на трассе обнаружили тела двух мужчин, которые, по данным следствия, могли участвовать в планировании нападения. Власти возлагают ответственность за убийство на CJNG — одну из самых мощных группировок региона, вовлечённую в наркотрафик, вымогательства и насилие.