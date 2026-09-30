По факту бот-атаки на WhatsApp Азата Перуашева начато досудебное расследование

На WhatsApp-аккаунт депутата Азата Перуашева с неизвестных номеров поступило более 200 сообщений – аккаунт подвергся бот-атаке. По этому факту 28 сентября начато досудебное расследование. Об этом на брифинге в Курултае сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

Ранее Азат Перуашев написал в своем Telegram-канале, что на его WhatsApp-аккаунт массово поступали сообщения, после чего учетная запись была заблокирована. Депутат также сообщил о намерении обратиться в правоохранительные органы.

По словам Санжара Адилова, по данному факту начато досудебное расследование по статье 274 Уголовного кодекса – «Распространение заведомо ложной информации».

«Сейчас сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности проводят соответствующую работу», – сообщил заместитель министра.

По его словам, в рамках расследования устанавливаются лица, которые могут быть причастны к организации атаки, а также владельцы соответствующих интернет-ресурсов. Кроме того, назначено несколько судебных экспертиз.

«Следственная группа продолжает работу по установлению владельцев сайтов и лиц, имеющих к этому отношение. Сейчас мы ожидаем результаты соответствующих экспертиз», – сказал Санжар Адилов.

На вопрос о том, откуда проводились атаки и кто мог их организовать, заместитель главы МВД ответил, что расследование еще продолжается.