Дети разгромили стадион в Улытау: возбуждено уголовное дело
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В области Улытау возбуждено уголовное дело по факту вандализма на территории стадиона «Юность», сообщили в региональном департаменте полиции.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности двух несовершеннолетних, причастных к инциденту. С подростками в присутствии родителей проведена профилактическая и разъяснительная работа.
В отношении родителей несовершеннолетних начато административное производство за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, им предстоит возместить материальный ущерб, причиненный в результате противоправных действий.
В департаменте полиции призвали жителей и гостей региона бережно относиться к объектам городской инфраструктуры и соблюдать общественный порядок.
Также правоохранители напомнили родителям о необходимости усилить контроль за поведением детей в период летних каникул, уделяя особое внимание соблюдению правил поведения в общественных местах и безопасности дорожного движения.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 3 июня
- В Астане появилось еще одно общественное пространство
- Задержан директор Алматинского вагонного депо
- Ветеринарные паспорта и учёт пасек: В Казахстане усилят контроль за пчеловодством
- Июнь принесет Казахстану жару до +46 градусов и грозовые ливни