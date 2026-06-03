Дети разгромили стадион в Улытау: возбуждено уголовное дело

В области Улытау возбуждено уголовное дело по факту вандализма на территории стадиона «Юность», сообщили в региональном департаменте полиции.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности двух несовершеннолетних, причастных к инциденту. С подростками в присутствии родителей проведена профилактическая и разъяснительная работа.

В отношении родителей несовершеннолетних начато административное производство за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, им предстоит возместить материальный ущерб, причиненный в результате противоправных действий.

В департаменте полиции призвали жителей и гостей региона бережно относиться к объектам городской инфраструктуры и соблюдать общественный порядок.

Также правоохранители напомнили родителям о необходимости усилить контроль за поведением детей в период летних каникул, уделяя особое внимание соблюдению правил поведения в общественных местах и безопасности дорожного движения.