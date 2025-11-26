По меньшей мере 13 человек погибли и неизвестное число людей остаются заблокированными после крупного пожара, который охватил несколько 31-этажных жилых зданий комплекса Wang Fuk Court в северном районе Тай По. Об этом сообщили власти Гонконга, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

Пожар начался днём и стремительно распространился на семь из восьми корпусов комплекса. Над районом поднимались густые клубы чёрного дыма, а пламя было видно за несколько километров. Пожарные боролись с огнём всю ночь, пожар получил наивысший уровень опасности — пятый.

Среди 13 погибших — один пожарный. Более десяти человек получили ранения. Точное число жильцов, которые всё ещё могут находиться внутри домов, пожарная служба пока не называет.

Местный житель по фамилии Вонг, 71 год, сообщил, что его жена оказалась в ловушке в одном из зданий. Другой житель, 66-летний Гарри Чунг, рассказал, что услышал громкий звук и увидел вспыхнувший соседний блок:

"Я даже не знаю, что чувствую сейчас. Я просто думаю о том, где буду ночевать сегодня".

Очевидцы также сообщили, что бамбуковые строительные леса, которыми были укрыты части зданий из-за ремонта, обрушивались по мере распространения огня.

Wang Fuk Court — крупный субсидируемый жилой комплекс, заселённый с 1983 года. Район Тай По, где проживает около 300 тыс. человек, относится к густонаселённым пригородам Гонконга.

Бамбук всё ещё широко используется в городе для строительства лесов, однако власти ранее объявили о постепенном переходе на металлические конструкции по соображениям безопасности.

Из-за пожара был закрыт участок ключевой автомагистрали Tai Po Road, движение автобусов перенаправлено.

Пять человек погибли при пожаре в другом жилом здании в Гонконге в апреле прошлого года.