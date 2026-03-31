В Казахстане планируют сократить сроки обучения в вузах
Речь идет об отдельных специальностях в казахстанских вузах
В Казахстане рассматривается возможность сокращения сроков обучения по ряду специальностей. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
По словам министра, с 2023 года был изменен государственный образовательный стандарт, что позволило вузам гибко формировать учебные программы.
"С 2023 года мы изменили государственный стандарт. Теперь до 92% содержания образовательных программ вузы могут изменять, в том числе сокращать их сроки совместно с местными предприятиями", - отметил Саясат Нурбек.
Он добавил, что первый опыт в этом направлении был реализован на базе Astana IT University.
"В частности, Astana IT University впервые внедрил такую практику, где бакалавриат можно завершить не за 4 года, а за 3 года. Мы наблюдаем за этим экспериментом. Его цикл составляет 5–7 лет. На сегодняшний день он уже доказал свою эффективность: как по качеству обучения, так и по показателям трудоустройства", - отметил министр.
Кроме того, он подчеркнул, что вузам постепенно разрешается дополнительно сокращать сроки обучения.
"В этой связи мы начали предоставлять вузам возможность сокращать обучение до 3 и даже до 2,5 лет. В первую очередь это касается IT-специальностей и тех направлений, где рынок труда не может долго ждать специалистов", - добавил Саясат Нурбек.
