Сегодня 2026, 20:54

Сегодня в городе Шымкент в микрорайоне Сайрам Каратауского района по улице Әмір Темір произошёл пожар в здании одноэтажного комплекса по ремонту автомобилей, передает BAQ.KZ.

Прибывшие по повышенному рангу пожарные расчёты установили, что здание станции технического обслуживания горит открытым пламенем.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня по зданию. В зоне очага возгорания пострадал один автомобиль.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.