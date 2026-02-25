По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 26-27 февраля Астану с официальным визитом посетит Президент Сербии Александр Вучич, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В рамках визита состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне.

Главы государств обсудят состояние и перспективы развития казахско-сербских отношений с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия.