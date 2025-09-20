Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили в международных водах судно, задействованное в перевозке наркотиков. На его борту находились три человека, все они погибли, передаёт BAQ.KZ.

Об этом Президент Америки написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, операция была проведена по его приказу. Удар нанесли по судну, связанному с организацией, включенной в список террористических. Оно действовало в зоне ответственности Южного командования ВС США — в Центральной и Южной Америке, а также Карибском регионе.

Американский лидер подчеркнул, что разведка подтвердила наличие наркотиков на борту, а маршрут судна совпадал с известным каналом наркотрафика.

"При ударе были ликвидированы трое наркотеррористов, пытавшихся отравить американцев", — отметил Трамп.

Он также опубликовал видеозапись уничтожения судна и добавил, что среди американских военных потерь нет.