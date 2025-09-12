В Восточном Казахстане сотрудники полиции пресекли деятельность наркозакладчиков: задержаны два брата 21 и 23 лет из Усть-Каменогорска, передает BAQ.KZ.

При обыске младшего из них изъяли 24 свёртка альфа-PVP весом 18,32 грамма, у старшего — 25 свёртков — 19,02 грамма того же вещества.

Следствие выяснило, что старший брат устроился курьером-закладчиком через мессенджер ещё в начале августа. За каждую "закладку" ему обещали по 2750 тенге, причём в день число тайников могло доходить до пятидесяти. Однако обещанной оплаты он так и не получил. Младший брат, по его словам, спрятал свёртки по просьбе родственника, не зная, что именно он прячет.

Полицейские сумели найти и изъять все тайники, где были спрятаны наркотики. По данному факту начато досудебное расследование.