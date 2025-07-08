Министерство просвещения Казахстана пересмотрело план развития системы среднего образования, внедрив новые целевые индикаторы. Причиной стали результаты государственного аудита, проведённого Высшей аудиторской палатой, передает BAQ.KZ.

В феврале ВАП проверила эффективность использования бюджетных средств, выделенных на развитие образования. Аудиторы выявили необходимость усиления работы по достижению стратегических целей в сфере школьного обучения, включая улучшение качества знаний.

Одним из ключевых требований стало внедрение чётких индикаторов оценки функциональной грамотности школьников, в том числе — по международной системе тестирования PISA.

Что изменится?

В план развития Минпросвещения на 2023–2027 годы включён новый ключевой индикатор — уровень читательской, математической и естественно-научной грамотности учащихся.

Также появится пороговый уровень знаний, который позволит отслеживать долю учеников, преодолевших минимально допустимые значения по функциональной грамотности.

Эти показатели будут обязательны и для региональных органов образования — соответствующие пункты уже включены в их планы развития.

Кроме того, в постановление Правительства от 25 апреля 2025 года внесены поправки в Концепцию развития образования до 2029 года. Среди них — развитие опорных сельских школ, распространение опыта Назарбаев Интеллектуальных школ и усиление подготовки педагогов.

Все меры направлены на повышение образовательных стандартов, достижение национальных целей и равный доступ к качественному образованию. ВАП продолжит контроль за реализацией поручений, выданных по итогам аудита.