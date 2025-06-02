2 июня в Костанайской области прошел заключительный этап республиканского оперативно-тактического учения "Найза-Антитеррор-2025", передает BAQ.KZ.

Мероприятие было организовано по поручению руководителя Республиканского оперативного штаба — Председателя Комитета национальной безопасности Ергожи Сагимбаева.

В масштабных учениях были задействованы силы КНБ, Службы государственной охраны, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства культуры и информации, Министерства транспорта, а также местные исполнительные органы.

Главная цель — проверка готовности госорганов к реагированию на современные "гибридные" угрозы террористического характера.

Тренировки прошли в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Отрабатывались сценарии предотвращения диверсионно-террористических актов, минимизации и ликвидации их последствий. Особое внимание было уделено межведомственному взаимодействию: участники учений отрабатывали алгоритмы реагирования на кибератаки, поиски и нейтрализацию условных террористов, переброску спецподразделений с бронетехникой, освобождение заложников и обезвреживание взрывных устройств.

Отдельный блок был посвящен работе с информационным пространством. Для приглашённых журналистов провели семинар-тренинг по правилам освещения тем, связанных с противодействием терроризму.

Как отметили в Республиканском оперативном штабе, все поставленные задачи выполнены, цели учений достигнуты. По итогам выработаны дополнительные меры по совершенствованию системы национальной безопасности и укреплению защиты от потенциальных террористических угроз.