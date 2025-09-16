Настоящие хоккейные страсти разгорелись в Астане во время матча регулярного чемпионата КХЛ между "Барысом" и московским "Динамо", передает BAQ.KZ со ссылкой на Vesti.kz. На 54-й минуте встречи при счёте 3:2 в пользу хозяев произошла потасовка между игроками обеих команд.

Участниками стычки стали нападающий "Барыса" Ансар Шайхмедденов и форвард "Динамо" Дилан Сикьюра. Судьи быстро вмешались в конфликт и выписали хоккеистам по две минуты штрафа за грубость.

Интересно, что именно Шайхмедденов открыл счёт в матче, забросив первую шайбу на 25-й минуте встречи. В итоге "Барыс" одержал уверенную победу с итоговым счётом 5:2, поставив эффектную точку в первой домашней серии сезона.

Следующую игру команда из Астаны проведёт 18 сентября на выезде против магнитогорского "Металлурга". Болельщиков ждёт продолжение борьбы — и, возможно, новые хоккейные баталии не только в счёте, но и в силовой игре.