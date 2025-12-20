Карагандинские спортсмены добились рекордного результата на V юношеских Азиатских Пара играх, которые прошли в Дубае. Четверо представителей региона завоевали в общей сложности 11 медалей и внесли весомый вклад в общий успех национальной сборной Казахстана. По итогам соревнований команда страны завоевала 25 золотых, 23 серебряные и 20 бронзовых наград, заняв пятое место в общекомандном зачёте среди 45 стран-участниц.

Одну из золотых медалей Казахстану принесла карагандинка Карина Жумабаева — спортсменка по паралёгкой атлетике, учащаяся Темиртауского высшего медицинского колледжа. Карина с детства страдает ДЦП. Несмотря на это она стала победительницей в беге на дистанции 800 метров, а также выступила на дистанциях 100 и 200 метров. В интервью BAQ.KZ Карина рассказала о своём пути в спорт, переживаниях перед стартом, отношении к параспорту и планах на будущее.

— Карина, расскажите, сколько ты уже занимаешься спортом?

— В спорте я уже около пяти–шести лет. За это время он стал важной частью моей жизни и сильно повлиял на мой характер, мышление и отношение к себе.

— Почему вы выбрали именно бег?

— Я долго искала именно "свой" вид спорта. За эти годы пробовала себя в разных направлениях: асык ату, плавание, армрестлинг, шахматы. Каждый из этих видов дал мне определённый опыт, но именно бег оказался тем, что действительно откликнулось внутри. С самого начала тренировок я почувствовала адреналин, свободу и особое состояние, которое сложно описать словами. Именно поэтому бег занял особое место в моей жизни.

— В каких соревнованиях вы участвовали до этого?

— Сначала я принимала участие в областных соревнованиях и спартакиадах. Постепенно, шаг за шагом, у меня появилась возможность проявить себя на более серьёзном уровне и выйти за пределы региональных стартов.

— На каких дистанциях вы выступили в Дубае?

— На Азиатских Пара играх в Дубае я выступила сразу на трёх дистанциях — 100, 200 и 800 метров.

— Что для вас значит эта золотая медаль?

— Эта золотая медаль — результат совместной работы моего тренера и моего собственного труда, упорства и силы воли.

Особенно важной для меня стала дистанция 800 метров. Перед стартом я очень переживала, сомневалась, что смогу выдержать такую нагрузку, боялась, что в какой-то момент просто не справлюсь и остановлюсь. Но в решающий момент мне помогли внутренний настрой, патриотизм и вера в себя.

— Ожидали ли вы такого результата перед выездом на соревнования?

— Эта победа показала мне, что я гораздо сильнее, чем думала раньше. Она помогла мне преодолеть не только физические, но и психологические барьеры. Наверное, именно поэтому где-то внутри я была уверена, что вернусь с победой — это чувство будто жило во мне ещё до старта.

— Как проходила подготовка к этим соревнованиям?

— Подготовка была тревожной и местами очень непростой. В первую очередь меня волновала учёба — я переживала, смогу ли справиться с нагрузкой и грамотно совмещать обучение со спортом.

Бывали тяжёлые моменты, но именно они научили меня дисциплине, ответственности и вере в свои силы.

— Как вы считаете, достаточно ли внимания сегодня уделяется параспорту?

— Я считаю, что сегодня параспорту всё ещё уделяется недостаточно внимания. Чаще всего о спортсменах с инвалидностью вспоминают только во время крупных соревнований или после громких побед.

При этом за каждым результатом стоит огромный ежедневный труд, который остаётся незаметным.

— Что бы вы хотели изменить в отношении общества к спортсменам с инвалидностью?

— Мне бы хотелось, чтобы нас воспринимали не через призму ограничений, а через силу характера, труд и реальные достижения. Спортсмены с инвалидностью — это такие же спортсмены, которые ежедневно тренируются, преодолевают себя и идут к своей цели. Поддержка, уважение и вера со стороны окружающих дают огромную мотивацию и силы двигаться дальше.

— Как вам удаётся совмещать учёбу и спорт?

— Совмещать учёбу и спорт для меня действительно непросто. Я очень переживаю за учёбу, иногда сильно волнуюсь и боюсь не успеть или не справиться с нагрузкой, потому что для меня важно хорошо учиться и не подводить ни себя, ни преподавателей.

Но, несмотря на страх и усталость, я стараюсь всё совмещать. Я учусь планировать своё время, расставлять приоритеты и не сдаваться, даже когда тяжело. Спорт научил меня терпению и выдержке, а учёба — ответственности.

— Какие спортивные планы у вас на будущее?

— В будущем я хочу продолжать развиваться в беге и повышать свой уровень. Для меня важно не останавливаться на достигнутом результате, а идти дальше — улучшать свои показатели, работать над техникой и выносливостью.

Моя цель — участвовать в более крупных и серьёзных соревнованиях, достойно представлять себя и свою страну и каждый раз становиться сильнее, чем была раньше. Для меня спорт — это не про медали, а про умение идти до конца, даже когда страшно и тяжело.

— Спасибо за интервью.

История Карины Жумабаевой — это пример внутренней силы, настойчивости и честного пути в спорте. За золотой медалью Азиатских Пара игр стоят годы поисков, сомнений, напряжённой работы и преодоления не только физических, но и психологических барьеров.

Победа в Дубае стала для спортсменки важным этапом, но не конечной точкой. Впереди — новые старты, новые дистанции и новые цели. И, как признаётся сама Карина, главное для неё — не останавливаться, продолжать верить в себя и идти вперёд, несмотря на страх и трудности.