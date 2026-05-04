Победителей премии Business Lady Asia назвали в Астане

В Астане прошла международная премия Business Lady Asia, которая объединила женщин, добившихся успехов в бизнесе, госслужбе и общественной деятельности, передает BAQ.kz.

Одной из награжденных стала директор РГП «Информационно-производственный центр» МВД РК Асемгуль Балташева. Под ее руководством предприятие стало одним из ключевых участников цифровизации в системе органов внутренних дел. Центр занимается выпуском документов, удостоверяющих личность, ведением государственных баз данных и внедрением IT-решений, которые делают госуслуги более удобными и доступными.

Путь Асемгуль Балташевой — пример постепенного профессионального роста. Она начала карьеру с должности рядового специалиста и со временем приобрела большой опыт в сфере цифровых технологий и связи.

Также среди награжденных — Айнагуль Байжигитова, командир взвода спецподразделения СОБР департамента полиции Астаны. Она участвовала в международных соревнованиях UAE SWAT Challenge в Дубае. Ее работа и служба показывают силу и профессионализм женщин в правоохранительных органах.

В церемонии приняли участие гости из Кыргызстана и Узбекистана. Это подчеркнуло международный уровень премии и развитие профессионального сотрудничества между странами.

Отметим, что премия Business Lady Asia посвящена женщинам-лидерам, которые добиваются успехов, берут ответственность и помогают развивать свои отрасли и общество.