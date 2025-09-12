В Казахстане подведены итоги регионального этапа республиканского конкурса "Еңбек жолы" в номинации "Лучший наставник работающей молодежи", передает BAQ.KZ.

За годы своей профессиональной деятельности 20 наставников — победителей конкурса — обучили 1253 молодых специалистов в самых разных отраслях: от агросектора и энергетики до образования и телекоммуникаций.

Больше всего учеников подготовил Алшын Алтыбаев из Алматы. За полвека работы в сфере механизации и цифровой трансформации аграрного сектора он передал свои знания более чем 500 молодым специалистам. Его вклад в развитие отрасли и наставничество высоко оценивается на его предприятии и служит примером для многих.

В числе лидеров и Ришат Фастхутдинов из Костанайской области — электромонтер станции 5 разряда, а также Гульсим Дарибаева, руководитель рисоводческой бригады из Кызылординской области. Каждый из них обучил свыше 100 молодых специалистов.

Значимую работу в горно-металлургическом секторе ведут Нурлан Байбутинов (Абайская область), Айдын Каирбеков (Актюбинская область) и Ерлан Сыздыков (Карагандинская область), подготовившие в общей сложности 73 новых специалиста.

Серьезный вклад в сферу образования внесли Жанат Керимбаев (Алматинская область), Улмекен Ибраева (Жамбылская область) и Раушан Зайтбекова (Жетысуская область), чьи усилия помогли 98 молодым педагогам стать уверенными профессионалами.

В сфере телекоммуникаций знания передали Қоблан Метекесов из Западно-Казахстанской области и Дулат Курманбеков из Улытау — всего 32 специалиста получили обучение у этих наставников.

В промышленности активными наставниками стали Жексен Ажманов (Павлодарская область), Асылтас Кабошева (Северо-Казахстанская область) и Александр Черных (г. Шымкент), у которых переняли опыт 70 молодых работников.

55 начинающих энергетиков получили поддержку и обучение от Андрея Лисицына (Восточно-Казахстанская область) и Дисембая Шайкенова (г. Астана).

Не осталась без внимания и сфера управления персоналом: Несибельды Жусупова (Акмолинская область), Алексей Савин (Мангистауская область) и Мейрамгуль Жолаева (Атырауская область) передали свой опыт 104 молодым специалистам HR-направления.

Конкурс "Еңбек жолы" ежегодно проводится в два этапа — региональном и республиканском. Он направлен на популяризацию рабочих профессий среди молодежи, укрепление традиций наставничества и производственного труда. Всего в этом году на конкурс было подано 505 заявок из всех 17 областей и трех городов республиканского значения. В результате определены 60 победителей по трем основным номинациям: "Лучшая трудовая династия", "Лучший наставник работающей молодежи" и "Лучший молодой работник производства".

Итоги республиканского этапа подведет специальная комиссия при Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в которую войдут представители ведомства, депутаты Парламента, а также социальные партнёры — такие как "Мясо-молочный союз Казахстана" и Ассоциация строителей Казахстана.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Еңбек жолы" запланирована на декабрь этого года и пройдет в рамках закрытия Года рабочих профессий.