Победители «Мерейлі отбасы» из Алматинской области пришли на референдум всей семьей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Победители национального конкурса Мерейлі отбасы — семья Бекдайыр из Алматинская область — продемонстрировала активную гражданскую позицию в день проведения республиканского референдума по принятию Конституция Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Ранее семья успешно прошла все этапы конкурса — от районного до республиканского уровня, достойно представив регион. По итогам конкурса они получили сертификат на сумму 1 миллион тенге.
В день голосования семья Бекдайыр приняла участие в ярмарке, где представила изделия ручной работы. Кроме того, на избирательный участок они пришли всей семьей, облачившись в одежду, созданную собственными руками.
По словам главы семьи Конур Бекдайыр, для них особенно важно сохранять семейные ценности и чувство ответственности перед обществом.
«Для нашей семьи главное — поддерживать друг друга и сохранять крепость нашего очага. Молодёжь иногда проявляет нетерпение, но ответственность перед семьёй и страной важнее всего. Мы голосуем и вносим свой вклад, потому что любовь к родине — наш главный долг», — отметил он.
Каждый член семьи активно занимается творчеством и продвигает национальные традиции и этностиль. Свои изделия ручной работы они регулярно демонстрируют на выставках, популяризируя казахстанское ремесленное искусство.
Организаторы отмечают, что семья Бекдайыр стала ярким примером «Мерейлі отбасы», сочетая творческую деятельность, сохранение национальных традиций и активное участие в общественной жизни.
Самое читаемое
- В Казахстане отмечают Көрісу күні — день встреч и примирения
- Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам
- 11 тысяч детей родились в Казахстане благодаря программе «Аңсаған сәби»
- Казахстанский гимнаст стал серебряным призёром этапа Кубка мира в Турции
- Синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 регионах страны