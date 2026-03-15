Победители национального конкурса Мерейлі отбасы — семья Бекдайыр из Алматинская область — продемонстрировала активную гражданскую позицию в день проведения республиканского референдума по принятию Конституция Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Ранее семья успешно прошла все этапы конкурса — от районного до республиканского уровня, достойно представив регион. По итогам конкурса они получили сертификат на сумму 1 миллион тенге.

В день голосования семья Бекдайыр приняла участие в ярмарке, где представила изделия ручной работы. Кроме того, на избирательный участок они пришли всей семьей, облачившись в одежду, созданную собственными руками.

По словам главы семьи Конур Бекдайыр, для них особенно важно сохранять семейные ценности и чувство ответственности перед обществом.

«Для нашей семьи главное — поддерживать друг друга и сохранять крепость нашего очага. Молодёжь иногда проявляет нетерпение, но ответственность перед семьёй и страной важнее всего. Мы голосуем и вносим свой вклад, потому что любовь к родине — наш главный долг», — отметил он.

Каждый член семьи активно занимается творчеством и продвигает национальные традиции и этностиль. Свои изделия ручной работы они регулярно демонстрируют на выставках, популяризируя казахстанское ремесленное искусство.

Организаторы отмечают, что семья Бекдайыр стала ярким примером «Мерейлі отбасы», сочетая творческую деятельность, сохранение национальных традиций и активное участие в общественной жизни.