Победители олимпиад и отличники побывали в резиденции Президента

В честь Международного дня защиты детей – 1 июня резиденция Президента открыла свои двери для 100 школьников из всех регионов страны.

В Акорде побывали победители и призеры олимпиад, отличники учебы, лауреаты творческих конкурсов и спортивных первенств.

Для юных гостей провели увлекательную экскурсию, рассказав об истории возведения Акорды и ее архитектурных особенностях.

"Учащиеся осмотрели величественные залы для официальных приемов, заглянули в библиотеку Главы государства и прогулялись по цветущему саду на территории резиденции. Благодаря этой экскурсии школьники смогли прикоснуться к истории Казахстана и осознать всю важность ценностей Независимости", – сообщили в пресс-службе Президента.

В завершение детям вручили памятные подарки от имени Президента.