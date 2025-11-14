Кирилл Герасименко прокомментировал результаты выступления на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Лидер сборной Казахстана по настольному теннису завоевал золото в одиночном выступлении. В финале он встретился с египтянином Омаром Ассаром. В решающем матче Герасименко одержал победу со счетом 4:1 и взял реванш у Ассара.

Ранее Кирилл Герасименко и Омар Ассар встречались и в 1/8 финала Олимпийских игр 2024 года в Париже. Тогда победу одержал египетский спортсмен.

Фантастический марафон получился на этих соревнованиях. Было долго и сложно, и вот наконец они завершились. Я очень рад уезжать домой с победой — это прекрасное чувство, - сказал спортсмен.

На вопрос о реванше спортсмен ответил так: