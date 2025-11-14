  • 14 Ноября, 02:32

Победный финал 4:1: Герасименко рассказал о ключевых моментах матча

Сегодня, 01:23
Фото: Телеграм-канал Islamic Games 2025

Кирилл Герасименко прокомментировал результаты выступления на Исламских играх в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Лидер сборной Казахстана по настольному теннису завоевал золото в одиночном выступлении. В финале он встретился с египтянином Омаром Ассаром. В решающем матче Герасименко одержал победу со счетом 4:1 и взял реванш у Ассара.

Ранее Кирилл Герасименко и Омар Ассар встречались и в 1/8 финала Олимпийских игр 2024 года в Париже. Тогда победу одержал египетский спортсмен.

Фантастический марафон получился на этих соревнованиях. Было долго и сложно, и вот наконец они завершились. Я очень рад уезжать домой с победой — это прекрасное чувство, - сказал спортсмен. 

На вопрос о реванше спортсмен ответил так:

Да, я еще в начале соревнований думал, что он приедет, и что так может сложиться, что мы сыграем с ним в финале. Я надеялся, что у меня получится взять реванш за Олимпийские игры. Играть было очень непросто — нужно было привыкнуть к столу. Но, как я видел, ему тоже было сложно. В таких ситуациях нужно искать свой максимальный потенциал, пытаться вытащить все, на что способен. И я очень рад и доволен, что смог взять реванш.

