Почем продают доллар перед выходными в Казахстане
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 10:06
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Сегодня, 10:06Сегодня, 10:06
38Фото: BAQ.KZ
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 13 июня, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 512,5-515 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 512,5-514 тенге.
В Аксу, Риддере, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 514 тенге, Костанае – 514-516 тенге, Семее и Уральске – 515 тенге, Талдыкоргане – 513 тенге, Хоргосе – 513,3 тенге.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 511 до 515 тенге.
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