На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 13 июня, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 512,5-515 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 512,5-514 тенге.

В Аксу, Риддере, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 514 тенге, Костанае – 514-516 тенге, Семее и Уральске – 515 тенге, Талдыкоргане – 513 тенге, Хоргосе – 513,3 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 511 до 515 тенге.