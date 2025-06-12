Сколько стоит доллар в обменниках РК 12 июня
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:46
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Сегодня, 09:46Сегодня, 09:46
101Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 12 июня, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 511,5-513 тенге, Астане – за 513-514 тенге, Шымкенте – за 512-514 тенге.
В Аксу, Семее, Хоргосе, Экибастузе, Павлодаре и Актобе "зеленый" стоит 513 тенге, Каскелене, Талдыкоргане и Риддере – 512 тенге, Костанае – 514-515 тенге, Уральске – 514 тенге,
Днем ранее тенге усилился к доллару и юаню по итогам торгов 11 июня.
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