На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 20 июня, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 520,3-520,7 тенге, Астане – за 523-524 тенге, Шымкенте – за 521 тенге.

В Аксу и Костанае "зеленый" стоит 523 тенге, Актобе, Экибастузе и Павлодаре – 522,5 тенге, Каскелене – 521 тенге, Талдыкоргане – 520,7 тенге.

Днем ранее доллар продавали от 519 до 523 тенге.