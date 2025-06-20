Почем продают доллар перед выходными в Казахстане
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 10:07
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Сегодня, 10:07Сегодня, 10:07
46Фото: BAQ.KZ
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 20 июня, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 520,3-520,7 тенге, Астане – за 523-524 тенге, Шымкенте – за 521 тенге.
В Аксу и Костанае "зеленый" стоит 523 тенге, Актобе, Экибастузе и Павлодаре – 522,5 тенге, Каскелене – 521 тенге, Талдыкоргане – 520,7 тенге.
Днем ранее доллар продавали от 519 до 523 тенге.