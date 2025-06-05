На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 5 июня, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 511,5-513 тенге, Астане – за 514-516 тенге, Шымкенте – за 513-515 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 512,5 тенге, Костанае – 514-515 тенге, Семее и Уральске – 515 тенге, Хоргосе – 513,1 тенге.

Днем ранее доллар продавали от 510 до 516 тенге в обменных пунктах страны.