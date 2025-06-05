Почем продают доллар в обменниках РК перед длительными выходными
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30Сегодня, 09:30
86Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 5 июня, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 511,5-513 тенге, Астане – за 514-516 тенге, Шымкенте – за 513-515 тенге.
В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 512,5 тенге, Костанае – 514-515 тенге, Семее и Уральске – 515 тенге, Хоргосе – 513,1 тенге.
Днем ранее доллар продавали от 510 до 516 тенге в обменных пунктах страны.
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