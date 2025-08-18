Почем продают доллар в обменниках РК после выходных
Актуальная стоимость иностранной валюты на 9 утра.
Сегодня, 10:33
21Фото: pixabay
На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 15 августа, передает BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 541,7-543 тенге, Астане – за 544-545 тенге, Шымкенте – за 542-543 тенге.
В Аксу, Талдыкоргане, Павлодаре и Каскелене "зеленый" стоит 543 тенге, Актобе – 541,1 тенге, Костанае – 543-545 тенге, Семее – 545 тенге.
В пятницу цена за доллар в обменниках варьировалась от 540 до 544 тенге.
