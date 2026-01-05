2026 год может оказаться одним из наиболее сложных периодов для экономики Казахстана. Экономисты предупреждают: сочетание нового Налогового кодекса, инфляционного давления, рисков ослабления тенге и сохраняющейся зависимости от нефтяных доходов будет оказывать системное влияние на экономическую устойчивость страны. При этом ключевые угрозы, по мнению специалистов, формируются не столько за счёт внешних факторов, сколько внутри самой экономики, передает BAQ.KZ.

Сдержанную оценку перспектив дают экономист Талгат Демесинов и экономист, финансовый консультант Арман Байганов. Они сходятся во мнении, что даже при неблагоприятной внешней конъюнктуре именно внутренние структурные дисбалансы становятся главным источником риска.

Новый Налоговый кодекс: период адаптации и давление на бизнес

Экономист Талгат Демесинов называет 2026 год крайне сложным для экономики Казахстана. По его словам, запуск нового Налогового кодекса неизбежно сопровождается адаптационным периодом, который окажется болезненным как для бизнеса, так и для населения.

"2026 год будет очень сложным для экономики Казахстана. После введения нового Налогового кодекса предпринимателям и частным лицам потребуется определённое время, чтобы к нему адаптироваться", — отметил он.

Особое беспокойство, по словам экономиста, вызывает повышение ставки налога на добавленную стоимость с 12% до 16%, а также снижение порога оборота, при котором малый бизнес освобождается от уплаты НДС. Эти изменения напрямую затрагивают повседневную деятельность предпринимателей и их финансовую устойчивость.

"Сказать, что эти изменения положительно отразятся на бизнесе, сложно. Скорее наоборот — они окажут негативное влияние", — подчеркнул Талгат Демесинов.

Дополнительное давление, по его оценке, придётся и на строительный сектор. Если ранее застройщики при возведении жилья не платили НДС, то теперь будут обязаны учитывать этот налог в себестоимости. Это может привести к росту цен на жилье.

Внутренние проблемы важнее внешних факторов

По мнению Талгата Демесинова, именно внутренние экономические проблемы сегодня оказывают более существенное влияние, чем внешние геополитические риски. Он подчёркивает, что системный характер этих проблем сохраняется уже не первый год.

"Правительство на протяжении многих лет борется не с причинами экономических проблем, а с их последствиями. Между тем необходимо устранять именно первопричины", — заявил он.

Ключевым уязвимым местом экономист называет слабое развитие обрабатывающей промышленности. Отсутствие устойчивого производства продукции с высокой добавленной стоимостью, по его словам, напрямую связано с повторяющимися волнами инфляции и ослаблением национальной валюты.

Кроме того, Демесинов обращает внимание на фактор Евразийского экономического союза. По его мнению, в условиях ЕАЭС казахстанским производителям сложно конкурировать с товарами из России и Беларуси, что сдерживает развитие внутреннего производства и снижает его рентабельность.

Денежная масса и инфляционные риски

Отдельное внимание экономист уделяет динамике денежной массы. По его словам, рост объёма денег в обращении значительно опережает рост экономики и производства товаров.

"Сегодня объём денег в обращении превысил 50 трлн тенге. При этом темпы роста денежной массы существенно выше темпов роста экономики", — отметил он.

Экономист напомнил, что в 2025 году экономика Казахстана выросла примерно на 6%, тогда как денежная масса за этот же период увеличилась сразу на 11 трлн тенге. Это, по его словам, означает рост необеспеченных товаром денег и усиливает инфляционное давление.

"Дополнительным фактором риска - масштабное государственное финансирование ипотечного и автокредитования. Это также пример борьбы с последствиями, а не с причинами", — подчеркнул эксперт.

Ослабление тенге: осторожный прогноз

На фоне внутренних дисбалансов экономист не исключает ослабления национальной валюты в 2026 году. По его оценке, давление на тенге может сохраниться в течение всего года.

"Тенге может ослабнуть по отношению к доллару, евро и юаню. К концу года курс может сложиться в диапазоне 550–570 тенге", — прогнозирует он.

Кроме того, высокая базовая ставка Национального банка, по его словам, делает заёмные средства дорогими для бизнеса, увеличивает издержки и в конечном итоге закладывается в рост цен на товары и услуги.

Нефтяная зависимость и геополитические риски

Экономист, финансовый консультант Арман Байганов, в свою очередь, сосредоточился на внешних факторах, оказывающих влияние на экономику Казахстана. В первую очередь речь идёт о колебаниях цен на нефть и геополитической ситуации.

"Более 50% доходов бюджета Казахстана формируется за счёт нефтяных поступлений. Поэтому любые колебания цен на нефть напрямую усиливают риски бюджетного дефицита", — отметил он.

Отдельным уязвимым фактором Байганов назвал логистику: около 90% экспортируемой казахстанской нефти проходит транзитом через территорию России, что повышает зависимость от внешней инфраструктуры.

"В этой связи необходимо развивать Транскаспийский транспортный коридор и усиливать маршруты через Азербайджан и Грузию с выходом к Чёрному морю", — считает эксперт.

Диверсификация как долгосрочный ответ

По словам Армана Байганова, ключевым решением для снижения уязвимости экономики остаётся диверсификация и развитие обрабатывающей промышленности. Он подчёркивает, что речь идёт не о краткосрочных мерах, а о стратегическом выборе.

"Вместо экспорта сырья в первозданном виде необходимо развивать переработку и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит создавать рабочие места и увеличивать налоговые поступления", — отметил он.

Экономист также добавил, что для поддержания макроэкономической стабильности комфортной для Казахстана остаётся цена на нефть в диапазоне 80–90 долларов за баррель.

Таким образом, оценки экономистов сходятся в одном: 2026 год станет для экономики Казахстана периодом повышенной нагрузки. Внутренние структурные проблемы, связанные с налоговой реформой, инфляционным давлением, ростом денежной массы и слабым развитием обрабатывающей промышленности, усиливаются на фоне сохраняющейся зависимости от нефтяных доходов и внешних логистических рисков. По мнению экспертов, без системных решений, направленных на диверсификацию экономики и устранение первопричин макроэкономической нестабильности, давление на бизнес, бюджет и национальную валюту может сохраниться в среднесрочной перспективе.