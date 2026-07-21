Почему 4739 казахстанцев ждут шанса на новую жизнь

В Астане состоялась презентация документального фильма «4739», посвященного судьбам казахстанцев, ожидающих трансплантации органов. В показе приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, общественные деятели, врачи, доноры и реципиенты, общественные активисты и представители СМИ, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Документальный фильм подготовили журналист телеканала 24KZ Назерке Токжан и режиссер Берик Шаров. Его героями стали люди, для которых ожидание донорского органа превратилось в ежедневную борьбу не только с болезнью, но и со временем.

Название фильма выбрано не случайно. «4739» – это число казахстанцев, которые сегодня ожидают трансплантации органов. Среди них – 125 детей.

Выступая перед показом, Аида Балаева обратила внимание на то, что за этими цифрами стоят судьбы конкретных людей и их семей.

«Ежегодно в стране проводится около 400 операций по трансплантации почек и других органов. При этом лист ожидания пополняется на 600-700 человек. Более 350 пациентов в год уходят из жизни, не дождавшись необходимой операции. Эти данные свидетельствуют о сохраняющейся высокой потребности в трансплантации органов и необходимости дальнейшего развития данного направления», – сказала Аида Балаева.

Особенно сложной остается жизнь пациентов, которым необходим постоянный гемодиализ. Несколько раз в неделю они проводят примерно по четыре часа подключенными к аппарату. При этом многие годами ждут звонка из трансплантационного центра, который может полностью изменить их жизнь.

«Многие годами не меняют номера телефонов и не выключают его, потому что одно сообщение может полностью изменить их жизнь и их судьбу», – отметила министр.

По словам Аиды Балаевой, около 90% трансплантаций в Казахстане проводятся с участием живых родственных доноров. На долю посмертного донорства приходится менее 10%.

При этом она подчеркнула, что вопрос донорства требует крайне осторожного и деликатного подхода. Решение человека может быть связано с его личными убеждениями, волей семьи, религиозными взглядами и доверием к медицинской системе.

«Здесь недопустимы давление, осуждение или навязывание определенной позиции. Задача государства – уважать выбор каждого человека и одновременно обеспечивать условия для осознанного принятия. Граждане должны получать достоверную информацию, понимать порядок медицинских процедур, механизм определения реципиента, гарантии конфиденциальности и защиты персональных данных», – подчеркнула Аида Балаева.

Все процессы в сфере трансплантации, по ее словам, должны быть строго регламентированы и прозрачны. Доверие общества необходимо укреплять профессионализмом, открытостью и безусловным соблюдением законодательства.

Именно поэтому, по словам Аиды Балаевой, к показу фильма пригласили журналистов, общественных деятелей и лидеров общественного мнения. По словам министра, их задача – доступно рассказывать о сложной теме, предоставлять гражданам достоверную информацию и помогать преодолевать существующие страхи и ошибочные представления.

«Речь идет не о навязывании человеку определенного выбора, а о формировании осознанного ответственного отношения к вопросу, непосредственно связанному с сохранением жизни», – сказала она.

Авторы «4739» также не ставят перед собой задачу убедить зрителя принять определенное решение. Через истории героев фильм показывает, что за каждым человеком в листе ожидания стоит семья и надежда на возможность продолжить жизнь.