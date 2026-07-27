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Почему Аллею Мынжылдык в Астане до сих пор не смогли построить

Узнаем в Центре урбанистики.

27 Июля 2026, 13:45
АВТОР
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BAQ.kz 27 Июля 2026, 13:45
27 Июля 2026, 13:45
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Фото: BAQ.kz

Аллея Мынжылдык или Аллея тысячелетия бесспорно является одним из самых долгих и проблемных проектов в Астане. Разговоры о том, что урбанистический проект появится на городской карте, начались еще в 2018 году. С тех пор вокруг обсуждаемой территории появились многочисленные ЖК. Спустя восемь лет разбираемся, когда их жители получат свой зеленый островок среди каменных джунглей? 

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