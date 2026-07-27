Почему Аллею Мынжылдык в Астане до сих пор не смогли построить

Аллея Мынжылдык или Аллея тысячелетия бесспорно является одним из самых долгих и проблемных проектов в Астане. Разговоры о том, что урбанистический проект появится на городской карте, начались еще в 2018 году. С тех пор вокруг обсуждаемой территории появились многочисленные ЖК. Спустя восемь лет разбираемся, когда их жители получат свой зеленый островок среди каменных джунглей?