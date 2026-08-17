Почему дети перестают доверять родителям: эксперт о современных проблемах воспитания

Современное родительство всё чаще требует не столько строгости, сколько умения слышать ребёнка. Психологи и специалисты по работе с семьями говорят о росте числа обращений, связанных с буллингом, конфликтами между родителями и подростками, влиянием гаджетов, разводами и эмоциональным состоянием детей. При этом многие кризисы начинаются не с серьёзных проблем, а с постепенно исчезающего доверия между ребёнком и взрослым. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Семья по-прежнему остаётся главным пространством, в котором ребёнок учится строить отношения с окружающим миром. Именно родители первыми показывают ему, что такое доверие, ответственность, любовь, границы и уважение. Однако современное детство сильно отличается от того, каким оно было ещё десять–двадцать лет назад.

Сегодня ребёнок получает огромное количество информации не только от родителей, учителей и сверстников, но и из социальных сетей, видеохостингов, мессенджеров и онлайн-сообществ. Иногда взрослые просто не успевают за тем, чем живут их дети.

И в этом заключается один из главных вызовов современного воспитания: родителям приходится заново учиться разговаривать с собственными детьми.

Родитель должен оставаться человеком, к которому можно прийти

Руководитель карагандинского филиала общественного объединения «Сенімен Болашақ» Индира Токмурзина считает, что одной из наиболее серьёзных проблем сегодня становится сокращение живого общения внутри семьи.

«Современных детей нужно не просто воспитывать, а дружить с ними, понимать их и слышать», — отмечает специалист.

По её словам, ребёнку важно постоянно демонстрировать: в любой сложной ситуации он может обратиться к родителям и не будет отвергнут.

Это особенно важно в подростковом возрасте, когда ребёнок постепенно отделяется от семьи, стремится к самостоятельности и начинает искать собственные ориентиры.

Если дома его не слышат, авторитет взрослого постепенно может заменить кто-то другой — друзья, блогеры, интернет-сообщества или случайные знакомые.

«Родитель должен быть для ребёнка близким человеком и другом», — подчёркивает Индира Токмурзина.

При этом дружба с ребёнком вовсе не означает отсутствие правил. Напротив, здоровые отношения предполагают и любовь, и границы, и ответственность.

Ребёнок должен понимать: родители могут сказать «нет», но это «нет» не означает, что они перестали его любить.

Трудная жизненная ситуация — не всегда неблагополучная семья

Говоря о проблемах детей, важно не делить семьи на «хорошие» и «плохие».

Даже внешне благополучная семья может столкнуться с кризисом. Развод родителей, финансовые трудности, переезд, потеря близкого человека, конфликты, буллинг, проблемы в школе или резкое изменение поведения подростка способны поставить семью перед ситуацией, с которой взрослые не умеют справляться самостоятельно.

По данным Министерства просвещения, количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, существенно различается по регионам. В аналитических материалах министерства за 2023 год показатель составлял от 60,4 до 98,3 ребёнка на тысячу детей в зависимости от региона. Наиболее высокий показатель тогда был зафиксирован в Туркестанской области — 98,3 на тысячу, в Шымкенте — 92,7, а в Восточно-Казахстанской области — 92,4.

При этом государственная система помощи постепенно расширяется. В 2025 году комиссии по делам несовершеннолетних провели около 4 тысяч заседаний и рассмотрели более 7 тысяч дел. Свыше тысячи из них были связаны с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Сегодня в Казахстане работают центры психологической поддержки, центры поддержки семьи и другие службы, которые должны помогать не только ребёнку, но и всей семье.

В 2025 году специалисты Центров психологической поддержки провели 48 019 очных консультаций. Почти 24 тысячи консультаций получили несовершеннолетние, около 14,9 тысячи — родители. В системе образования также работают более 9 тысяч специалистов психолого-педагогической поддержки.

То есть обращение за помощью постепенно перестаёт быть признаком того, что родители «не справились».

Наоборот, иногда именно способность вовремя попросить о помощи становится проявлением родительской ответственности.

Когда подросток уходит из дома

Один из наиболее тревожных сигналов семейного кризиса — самовольный уход ребёнка из дома.

Причём за такими поступками далеко не всегда стоит желание подростка «погулять». Иногда это способ выразить протест, привлечь внимание или уйти из ситуации, в которой ребёнок не чувствует себя услышанным.

Показательный пример приводит полиция Жамбылской области. За первые месяцы 2025 года там зарегистрировали 212 сообщений о самовольных уходах из дома и мест временного пребывания. В результате были найдены и возвращены родителям 227 несовершеннолетних. В 53% случаев уходили девушки.

В полиции также установили причины части таких уходов. 80 детей покинули дом после ссор из-за нежелания выполнять домашние обязанности или уделять больше времени учёбе. Среди других причин назывались отсутствие доверия и взаимопонимания, а также равнодушие со стороны близких.

Получается, что за внешне простым «ребёнок сбежал из дома» может скрываться гораздо более глубокая проблема.

Именно поэтому после возвращения подростка домой важно не начинать разговор с наказания. Сначала нужно убедиться, что он в безопасности. А затем выяснить, почему ему понадобилось уйти.

Проблема, о которой нельзя молчать

Особого внимания требует эмоциональное состояние подростков.

Согласно Комплексному плану по защите детей от насилия и превенции суицида, в Казахстане среди несовершеннолетних в 2023 году было зарегистрировано 147 завершённых суицидов и 293 попытки, в 2024 году — 139 завершённых суицидов и 278 попыток, а в 2025 году — 130 завершённых суицидов и 264 попытки.

Это означает, что в 2026 году в среднем почти каждую неделю регистрировалось около 2,5 завершённых суицидов среди несовершеннолетних и более пяти попыток в неделю.

При этом статистика требует осторожного толкования: цифры отражают зарегистрированные случаи, а не все возможные проявления эмоционального кризиса.

Поэтому задача родителей — не ждать критической точки, а обращать внимание на изменения в поведении ребёнка заранее.

Резкая замкнутость, потеря интереса к привычным занятиям, ухудшение сна, постоянная раздражительность, отказ от общения, резкое падение успеваемости, фразы о собственной ненужности или бессмысленности жизни — всё это нельзя списывать исключительно на «переходный возраст».

Гаджеты — не враг, но и не воспитатель

Ещё одна проблема, с которой сегодня регулярно сталкиваются семьи, — телефоны и интернет.

Полностью изолировать ребёнка от цифрового мира практически невозможно. Более того, интернет является частью современной жизни: дети учатся, общаются, получают информацию и развиваются с помощью цифровых технологий.

Проблема начинается тогда, когда гаджет становится главным источником эмоций, общения и авторитета. Родителю важно знать не только, сколько времени ребёнок проводит в телефоне, но и что именно он там делает.

Какие блогеры ему интересны? С кем он общается? Какие темы его тревожат? Какие видео он смотрит? Не сталкивается ли он с травлей?

Простой вопрос «Что ты там опять сидишь?» редко помогает. Гораздо эффективнее — попросить ребёнка показать то, что ему действительно интересно. Так взрослый получает возможность войти в мир ребёнка не через контроль, а через интерес.

Вейпинг как пример семейной проблемы

Именно такой подход был использован в Караганде в рамках медиапроекта «Өмірім өз қолымда», направленного на профилактику вейпинга среди подростков.

По словам Индиры Токмурзиной, поводом для проекта стала ситуация в одной из школ, где проблема употребления вейпов детьми стала настолько серьёзной, что возле школьных туалетов приходилось усиливать контроль.

Но специалисты решили говорить не только о вреде электронных сигарет, а и об ответственности взрослых.

Особенно показательной стала история отца, заметившего изменения в поведении сына. Раньше подросток активно занимался футболом, однако затем потерял интерес к спорту, стал замкнутым. В кармане ребёнка отец обнаружил вейп.

Вместо того чтобы просто требовать от школы решить проблему, мужчина начал больше времени проводить с сыном и вместе с ним ходить на тренировки. Постепенно ситуация изменилась.

«Воспитание начинается в семье. Решать такие проблемы нужно совместными усилиями», — подчёркивает эксперт.

Этот пример показывает важную вещь: иногда для изменения поведения ребёнка необходимо сначала изменить поведение самого взрослого.

Буллинг нельзя оставлять «детским конфликтом»

Ещё одна проблема, которую родители часто недооценивают, — буллинг. Фраза «дети сами разберутся» может быть опасной, если речь идёт не об обычной ссоре, а о систематическом унижении, травле или изоляции.

Ребёнок, которого постоянно высмеивают, исключают из компании, угрожают ему или распространяют о нём информацию в интернете, может постепенно потерять ощущение безопасности. Поэтому взрослым важно научиться различать конфликт и травлю.

Конфликт предполагает относительно равные позиции сторон. При буллинге, напротив, возникает повторяющееся давление, при котором ребёнок оказывается в уязвимом положении. И здесь ему особенно важно знать: взрослые на его стороне.

Что делать родителям: советы психолога

1. Разговаривайте не только тогда, когда возникла проблема

Если разговор с ребёнком происходит исключительно после плохой оценки, замечания учителя или конфликта, общение постепенно начинает ассоциироваться с наказанием. Разговаривайте просто так — по дороге, во время ужина, перед сном.

Иногда несколько минут спокойного общения каждый день гораздо эффективнее одного большого воспитательного разговора раз в месяц.

2. Сначала слушайте, потом объясняйте

Когда ребёнок рассказывает о проблеме, родителю часто хочется немедленно дать совет. Но иногда ребёнку необходимо не решение, а ощущение, что его услышали. Вместо «Я же тебе говорила» можно сказать: «Я понимаю, что тебе сейчас тяжело. Давай подумаем вместе, что можно сделать». Такая фраза не снимает ответственности с ребёнка, но показывает, что он не один.

3. Не унижайте ребёнка даже во время конфликта

Нельзя использовать в воспитании ярлыки: «ты лентяй», «ты безответственный», «из тебя ничего не выйдет». Критиковать можно поступок, но не личность. Не «ты плохой», а «этот поступок был неправильным». Для взрослого это может показаться незначительной разницей. Для ребёнка — огромной.

4. Договоритесь о правилах вместе

Особенно это касается подростков. Если родители просто устанавливают десятки запретов, подросток начинает искать способы их обходить. Лучше обсудить несколько понятных правил: время сна, учёбы, использования телефона, возвращения домой, обязанности по дому. Важно, чтобы правила были одинаковыми для всех членов семьи настолько, насколько это возможно.

5. Интересуйтесь друзьями ребёнка

Не устраивайте допрос. Просто знайте, с кем общается ваш ребёнок, чем интересуются его друзья, где они проводят время. Если подросток понимает, что родитель интересуется его окружением не для тотального контроля, а потому что ему действительно важно, это укрепляет доверие.

6. Не сравнивайте детей

«А вот твоя сестра…», «посмотри на сына соседки», «в твоём возрасте я…» — подобные сравнения редко мотивируют. Гораздо полезнее сравнивать ребёнка с ним самим: «В прошлом месяце тебе было сложно, но сейчас у тебя получается лучше». Так формируется ощущение собственного прогресса, а не постоянной недостаточности.

7. Следите за изменениями

Особенно внимательно нужно относиться к резким переменам. Если ребёнок внезапно перестал общаться с друзьями, потерял интерес к любимому занятию, стал плохо спать, перестал есть или, наоборот, начал постоянно переедать, стал необычно раздражительным или говорит о бессмысленности жизни — не стоит ждать, что всё «само пройдёт». Лучше поговорить со специалистом.

8. Не бойтесь обратиться к психологу

Психологическая помощь нужна не только детям с серьёзными проблемами. Специалист может помочь родителю разобраться в собственных реакциях, научиться разговаривать с подростком и увидеть семейную ситуацию со стороны. В Казахстане в 2025 году Центры психологической поддержки оказали почти 48 тысяч очных консультаций. Кроме того, действует единый контакт-центр 111, куда можно обратиться по вопросам защиты детей и психологической помощи.

Родительство — это не экзамен

Главная мысль, которую специалисты предлагают вынести из разговоров о современном воспитании, заключается в том, что родители не обязаны быть идеальными. Ребёнку не нужен взрослый, который никогда не ошибается. Ему нужен взрослый, который умеет признать свою ошибку, извиниться, выслушать и остаться рядом.

«Когда человек становится родителем, ему никто не выдаёт диплом или сертификат. Родительство — это большая миссия и огромная ответственность, которой мы учимся каждый день», — говорит Индира Токмурзина.

И, пожалуй, именно поэтому современное воспитание нельзя свести к набору правил.

Невозможно просто составить инструкцию: как вырастить счастливого ребёнка. Каждая семья сталкивается со своими обстоятельствами, каждый ребёнок имеет свой характер, а каждый подростковый кризис развивается по-разному.

Но есть основа, которая остаётся неизменной: ребёнок должен чувствовать, что дома его любят и что в трудной ситуации ему есть к кому обратиться.

«Нет плохих родителей, нет плохих детей. Бывают неправильные привычки, ошибки и сложные жизненные ситуации. Но привычки можно изменить, а отношения — восстановить, если есть желание учиться, слышать друг друга и работать над собой», — считает эксперт.

В конечном счёте воспитание начинается не с вопроса о том, как заставить ребёнка слушаться, а с другого вопроса: