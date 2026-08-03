Почему девочкам важно сделать прививку от ВПЧ, объяснили врачи

Министерство здравоохранения Казахстана напомнило о важности вакцинации девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ). По данным ведомства, прививка защищает от наиболее опасных типов вируса и значительно снижает риск развития рака шейки матки.

Бесплатную вакцинацию в Казахстане проходят девочки в возрасте 11 лет. Если прививка не была сделана вовремя, ее можно бесплатно получить до 17 лет включительно.

Лучше защитить ребенка заранее, до возможной встречи с вирусом. Именно поэтому вакцинация проводится в подростковом возрасте, — отметила директор городской поликлиники № 36 Алматы Гулжайнат Тлеген.

В Минздраве подчеркнули, что своевременная вакцинация является одной из наиболее эффективных мер профилактики заболеваний, связанных с вирусом папилломы человека.