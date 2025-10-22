В Мажилисе подняли вопрос снижения дивидендных выплат национальных компаний в бюджет, передает BAQ.KZ

Депутат Магеррам Магеррамов выразил обеспокоенность тем, что доходы от участия государства в компаниях сокращаются, тогда как значительные суммы направляются на инвестиционные проекты без достаточного парламентского контроля. По его словам, такие решения создают риски непрозрачного расходования средств, которые фактически остаются вне рамок бюджетного процесса.

"В последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения дивидендов, перечисляемых нашими компаниями в бюджет. Прогноз на 2026 год не исключение 112 миллиардов тенге против 231 миллиарда в текущем году. Формально это объясняется участием компаний в крупных инвестиционных проектах. Однако здесь возникает принципиальный вопрос прозрачности и подотчетности. Фактически значительная часть государственных средств используется в обход бюджета, вне лимитов, без прохождения парламентского контроля", — заявил депутат Магеррам Магеррамов, обращаясь к премьер-министру Олжасу Бектенову.

Премьер-министр согласился, что вопрос дивидендной политики национальных компаний остаётся актуальным, и отметил, что правительство совместно с парламентом уже предпринимает шаги к повышению открытости и ответственности этих структур.

"Хочу сразу сказать, что вопросы открытости расходования тех средств, которые нацкомпании вливают в экономику, на наш взгляд, обеспечены. В этом году в новый Бюджетный кодекс включена норма о том, что выплата дивидендов от каждой национальной компании должна составлять не менее 50 и до 70 процентов. Раньше такой нормы не было, она устанавливалась только постановлением правительства. Мы считаем это серьёзным шагом к открытости, подотчётности и повышению парламентского контроля", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он добавил, что оставшиеся средства национальные компании расходуют в рамках утверждённых процедур, а информация о таких тратах включается в отчёт об исполнении республиканского бюджета.

"И парламентарии, и общество имеют возможность изучить эту информацию, проконтролировать, задать необходимые вопросы и внести коррективы", — сообщил он.

Глава правительства также объяснил, что снижение объёмов дивидендов связано с деятельностью фонда "Самрук-Казына", реализующего масштабную инвестиционную программу.

"Разница в дивидендах сформировалась за счёт фонда “Самрук-Казына”. Это ключевой институт развития, который реализует очень масштабную инвестиционную программу, оцениваемую в 53 триллиона тенге. Конечно, холдинг вынужден не только свои средства вкладывать, но и заимствовать на рынке, что мы считаем нормальной практикой", — отметил премьер-министр.

Он также напомнил, что "Самрук-Казына" участвует и в социальных инициативах.