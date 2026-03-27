Сегодня на площадке ассоциации KAZENERGY обсуждаются вопросы формирования цен на рынке горюче-смазочных материалов. В ходе круглого стола отраслевые эксперты, представители нефтяных компаний и автозаправочных станций рассмотрели актуальные тенденции рынка, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Напомним, в конце марта истекает срок действия моратория на цены на топливо. В этой связи на повестку дня вышел вопрос: «Как изменится цена на бензин?». По словам экспертов, на рост цен влияет ряд конкретных факторов.

По словам директора общественного фонда «Energy Monitor» Нурлана Жумагулова, после отмены государственного регулирования цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо в прошлом году на рынке наблюдался постепенный рост.

«В прошлом году государственное регулирование цен на бензин и дизель было отменено. В результате цены ежемесячно росли на 1–2 тенге. В октябре был введен мораторий, и цены были зафиксированы до марта текущего года. Сейчас этот срок подходит к концу. Кроме того, растут мировые цены на нефть. Если экспортная цена превышает 100 долларов за баррель, то на внутреннем рынке она остается на уровне около 25 долларов. Это почти четырехкратная разница. К тому же наблюдается рост НДС», – пояснил эксперт.

По его словам, совокупность этих факторов формирует предпосылки для роста цен на бензин. Однако рост не будет резким.

«Рост будет, но незначительный. В любом случае государство будет применять механизмы сдерживания цен. Даже при полном отказе от регулирования стоимость будет сдерживаться за счет ручного управления», – заявил Жумагулов.

Эксперт также обратил внимание на еще одну актуальную проблему. По его словам, относительно дешевое топливо в Казахстане утекает в соседние страны.

«Мы фактически косвенно субсидируем экономику соседних стран. Разница в ценах иногда достигает полутора раз. В приграничных районах можно наблюдать, как автомобили заезжают, заправляются и уезжают обратно. Это касается как бензина, так и дизеля», – сказал он.

В свою очередь, начальник управления маркетинга нефтепродуктов национальной компании «КазМунайГаз» Ерлан Жаукин отметил, что, несмотря на постепенный переход к рыночной модели ценообразования, государственный контроль в Казахстане сохраняется.

«С февраля 2025 года регулирование цен было отменено, и рост происходил поэтапно. Однако важную роль здесь играет акцизная политика. Например, если цена на топливо увеличивается на 4 тенге, около 2 тенге из них поступают в бюджет в виде акциза», – говорит спикер.

По словам Жаукина, проблема разницы в ценах по-прежнему не решена. Более того, Казахстан остается рынком с относительно дешевым топливом по сравнению с соседними странами.

«Основная цель заключалась в снижении «серого» экспорта. Однако мы по-прежнему остаемся площадкой для заправки транзитного транспорта. Растет объем грузоперевозок из соседних стран, и они заправляются в Казахстане», – заявил он.

Также он отметил, что в период действия моратория основная нагрузка по сдерживанию цен легла на нефтяные компании и представителей розничной торговли.

«Если влияние роста НДС составляет около 8 тенге на литр, то 6 тенге нефтяные компании покрыли за свой счет. Оставшуюся часть взяли на себя автозаправочные станции. В результате представители розничного сегмента понесли значительные убытки», – сказал Жаукин.

По его словам, в последние годы на нефтяном рынке наблюдаются структурные изменения. Если ранее большая часть добываемой нефти направлялась на экспорт, то сейчас ситуация изменилась.

«В настоящее время около 70–75% производства направляется на внутренний рынок. Ранее этот показатель составлял 30–40%. Поэтому доходы от экспорта не покрывают в полной мере расходы на внутреннем рынке», – отметил спикер.

В целом эксперты считают, что рост цен на бензин экономически обоснован. Однако с учетом социальных факторов государство не допустит резкого подорожания. Поэтому в ближайший период цены на топливо, вероятно, будут расти постепенно, поэтапно.