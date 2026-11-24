Молоко и кефир в Казахстане продолжают дорожать, хотя производить молочной продукции стали больше. К такому выводу пришло Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК), изучив оптовый рынок молока и кефира за 2024–2025 годы. Заодно агентство нашло перекосы в господдержке, из-за которых крупные хозяйства получают больше преимуществ, чем мелкие, передает BAQ.KZ.

Отрасль в целом растет, а большая часть молочной продукции на прилавках отечественная. При этом некоторые переработчики жалуются, что им не хватает сырого молока, чтобы полностью загрузить заводы.

Почему растут цены

Сами участники рынка объясняют подорожание ростом цен на сырое молоко, газ, воду, электричество и топливо. Когда молоко идет к покупателю через дистрибьюторов, к цене добавляются расходы на перевозку, хранение, продажу и торговая наценка.

Кому достаются субсидии

В 2025 году субсидии на производство молока выросли с 21,3 до 28,8 млрд тенге. Из них 77,5% получили крупные хозяйства. Размер выплат зависит от поголовья, поэтому, по оценке агентства, мелким фермам нужна более действенная поддержка, чтобы они могли наращивать производство и конкурировать на равных.

Недоступными для небольших хозяйств оказались и льготные кредиты. Деньги на строительство и расширение молочно-товарных ферм по госпрограмме дают только проектам от 400 голов. Небольшие хозяйства, которые могли бы расти, к этим деньгам доступа не имеют.

Вопросы к региональным корпорациям

Отдельные претензии у агентства к социально-предпринимательским корпорациям. В Актюбинской области СПК «Актобе», объявляя прием заявок на льготные кредиты, ограничила мощность ферм диапазоном до 1 500 голов, хотя верхнего предела по сумме кредита при этом нет. Ситуацию изучает территориальный департамент агентства.

В Западно-Казахстанской области в действиях СПК «AQJAIYQ» нашли признаки того, что одному предпринимателю дали преимущества. По механизму стабилизации цен предприниматель получает деньги и, когда цены на рынке растут, поставляет социальное молоко по фиксированной цене. Этот предприниматель получил средства в 2024 году, но молоко не поставил. Хотя повод запустить механизм возник, срок исполнения обязательств ему продлили до конца 2026 года. А с другим участником рынка комиссия договор расторгла.

Регулируют слишком широко

Одним из главных факторов искажения конкуренции агентство назвало слишком широкое ценовое регулирование. Сейчас молоко и кефир входят в перечень социально значимых продовольственных товаров, и регулирование распространяется на всю линейку жирностью от 2,2% до 6%, с разными способами обработки и упаковки, включая дорогую картонную. По мнению агентства, это увеличивает нагрузку на бизнес и размывает социальный смысл перечня. Для сравнения, у куриных яиц регулируется цена только одной категории, С1.

Что предлагают

Агентство направило рекомендации профильным госорганам. Оно предлагает пересмотреть нормативы субсидий с учетом интересов малых хозяйств, расширить доступ к льготным кредитам, развивать сельскохозяйственные кооперативы, автоматизировать очередь на выплату субсидий и пересмотреть перечень социально значимых продовольственных товаров.

По итогам анализа АЗРК направило восемь уведомлений по признакам ценовой и договорной дискриминации. В их числе уведомление СПК «AQJAIYQ» по факту возможного предоставления преимуществ отдельным участникам рынка.