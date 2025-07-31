Цены на автомобили казахстанского производства остаются стабильными и не растут. Об этом заявил министр индустрии и строительства Ерсайын Нагаспаев на брифинге заседания Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, рост стоимости автомобилей в Казахстане в основном связан с коммерческим рынком и касается импортных моделей.

"66% автомобилей, продающихся в стране, произведены на отечественных заводах. И на них цены не растут. Мы получаем машкомплекты напрямую от производителей, ситуация под контролем", — отметил Нагаспаев.

Он также подчеркнул, что вторичный рынок, где фиксируется значительный рост цен, находится вне регулирования государства.

"Я не могу запретить людям продавать авто по тем ценам, по которым они хотят. Это рынок, и мы его не регулируем", — пояснил Нагаспаев.

Что касается утилизационного сбора, министр заверил, что он не влияет на стоимость автомобилей.

"Эти средства направляются на экологические проекты, а не в ценообразование. Налоговый контекст здесь ни при чём", — уточнил он.

В свою очередь, первый вице-премьер Роман Скляр напомнил о ранее действовавшей программе льготного автокредитования под 4% годовых. В 2022 году на неё было выделено 100 млрд тенге из средств бывшего Оператор РОП. За 20 дней казахстанцы оформили 15 тысяч автокредитов. Однако программа вызвала ажиотаж, и в правительстве решили перераспределить средства.

"Теперь средства от возврата этих кредитов — около 1 млрд тенге в месяц — направляются на субсидирование ставок для покупки новых городских автобусов. Программу автокредитования для физических лиц пока возобновлять не планируем, возможности бюджета не позволяют", — сообщил Скляр.

Таким образом, власти намерены сосредоточиться на поддержке общественного транспорта и отечественного автопрома, а не на стимулировании спроса на легковые автомобили через льготное кредитование.