Почему ИИ может стать инструментом влияния на общество, рассказал эксперт

Искусственный интеллект способен сделать общественные и политические дискуссии более содержательными, однако одновременно открывает новые возможности для скрытого влияния на общественное мнение. Такое мнение высказал политолог Газиз Абишев на экспертной встрече в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, передает корреспондент BAQ.KZ.

Фото: kisi.kz

По словам эксперта, влияние нейросетей на общество уже выходит далеко за рамки обычного поиска информации.

«Искусственный интеллект становится постоянным собеседником и ментором, с которым человек может обсуждать идеи, проверять свои аргументы и оттачивать собственные рассуждения. Для новых поколений обращаться за объяснениями к нейросетям будет все более привычно», – отметил Газиз Абишев.

По его мнению, использование искусственного интеллекта способно повысить качество общественных дискуссий.

«Нейросеть помогает лучше структурировать обсуждение, выделяет наиболее релевантные аргументы, предлагает доказательства и позволяет сосредоточиться на действительно важных вопросах. Это хороший инструмент подготовки к дебатам и аналитической работе», – сказал политолог.

Он считает, что подобные технологии могут быть полезны и политическим партиям при анализе собственных программ и позиций оппонентов.

Фото: kisi.kz

Однако, по словам Абишева, развитие искусственного интеллекта сопровождается и серьезными рисками.

«Главная проблема – формирование информационного иммунитета общества и готовность государства честно, открыто и оперативно реагировать на появление любых фейков. Можно придумать десятки вариантов лжи, но если быстро и открыто говорить правду, общество гораздо быстрее сможет отличить достоверную информацию от манипуляций», – подчеркнул эксперт.

Политолог отметил, что постоянные запреты не могут стать универсальным способом борьбы с дезинформацией.

«Иммунитет нельзя сформировать только ограничениями. Как и в обществе, он появляется тогда, когда люди учатся самостоятельно отличать правду от лжи. Именно поэтому необходимо развивать критическое мышление и информационную грамотность», – сказал он.

Особую обеспокоенность, по мнению Абишева, вызывает возможность скрытого воздействия через персонализированные системы искусственного интеллекта.

«Если раньше говорили о влиянии алгоритмов социальных сетей, то теперь появляются персональные ИИ-помощники, с которыми человек может общаться ежедневно. В перспективе такие технологии могут использоваться для незаметного влияния на взгляды людей и даже для внешних манипуляций общественным мнением», – отметил политолог.

Фото: kisi.kz

В этой связи он считает необходимым изучать международный опыт независимого аудита систем искусственного интеллекта.

«Во многих странах существуют организации, которые тестируют нейросети, задавая им тысячи различных вопросов, чтобы выявить возможную политическую предвзятость или скрытые механизмы влияния. Подобные подходы заслуживают внимания и могут стать одним из инструментов повышения доверия к технологиям», – заявил Газиз Абишев.

В завершение Газиз Абишев подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта открывает перед обществом новые возможности, однако одновременно требует повышения информационной культуры граждан. По его мнению, лучшей защитой от фейков и любых попыток манипулировать общественным мнением остаются критическое мышление, открытость официальной информации и способность людей самостоятельно анализировать происходящее, а не полагаться исключительно на алгоритмы или чужие оценки.

В завершение он подчеркнул, что главным фактором защиты общества остается не технология сама по себе, а способность людей самостоятельно анализировать информацию.

«Нужно повышать информационную грамотность, развивать критическое мышление и делать так, чтобы люди меньше зависели от внешнего мнения и могли объективно оценивать происходящее. Я уверен в интеллекте нашего общества и считаю, что именно это станет лучшей защитой от любых информационных манипуляций», – заключил политолог.

В завершение Газиз Абишев подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта открывает перед обществом новые возможности, однако одновременно требует повышения информационной культуры граждан. По его мнению, лучшей защитой от фейков и любых попыток манипулировать общественным мнением остаются критическое мышление, открытость официальной информации и способность людей самостоятельно анализировать происходящее, а не полагаться исключительно на алгоритмы или чужие оценки.