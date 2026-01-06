На брифинге в Правительстве первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин прокомментировал использование ИИ и электронных моделей (E-моделей) в процессе принятия решений, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, на данном этапе не рассматривается передача полномочий по принятию решений на ИИ, включая политические должности, поскольку ответственность за решения остаётся за людьми.

"На данный момент передача полномочий по принятию решений на ИИ не рассматривается, потому что мы, как политические должностные лица, несём ответственность за свои решения", — подчеркнул Коняшкин.

Вместе с тем, консультирующие модели активно используются для поддержки и повышения качества работы.

"Мы поддерживаем применение моделей, которые помогают принимать решения. Одно дело - анализировать исторические данные и смотреть, как модель отвечает, и совсем другое - когда она работает рядом с человеком. В этом случае вы задаёте вопросы, сразу даёте обратную связь, корректируете ответы, и таким образом повышается точность работы E-модели", — пояснил первый вице-министр.

Он отметил, что только после достижения высокой точности работы моделей - порядка 95–97% корректных ответов можно будет рассматривать их участие в принятии решений.

"Когда модель стабильно отвечает корректно в 95–97% случаев, тогда можно будет поднимать вопрос о передаче части решений алгоритмам. Сейчас же речь идёт только о помощи в принятии решений", — добавил Коняшкин.

Вице-министр выразил надежду, что в будущем персональные цифровые помощники смогут настолько качественно обучаться, что реально облегчат работу людей в управлении.