Аналитик Нацбанка оценила, как работали госпрограммы поддержки обрабатывающей промышленности за последние 20 лет, и назвала причины, по которым они не дали ожидаемого эффекта. Исследование главного специалиста-аналитика Центра исследований и аналитики Нацбанка Аякоз Ханет опубликовано в новом выпуске «Экономического обозрения Национального Банка». В двух частях работы оценены девять программ и инструментов господдержки. Вторая часть посвящена программам 2015–2024 годов.

Автор объясняет, зачем понадобилось такое исследование.

«Таким образом, единая системная оценка индустриальной политики Казахстана по-прежнему отсутствует, а имеющиеся оценки фрагментарны и не дают целостной картины результатов», – отмечает она.

По данным Высшей аудиторской палаты, на которые ссылается автор, только за 2010–2019 годы на индустриальные программы направили больше 5 трлн теңге.

«Достигнутые результаты оказались несоразмерны заявленным целям структурной трансформации экономики, технологического усложнения производства и устойчивого роста несырьевого экспорта», – пишет автор.

Что удалось и что нет

Госпрограмма индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы выполнила два показателя из четырёх. Удалось снизить энергоёмкость обрабатывающей промышленности на 29,3% при плане 7% и привлечь 4,9 трлн теңге инвестиций при плане 4,5 трлн. Несырьевой экспорт вырос на 11,9% вместо запланированных 19%, производительность труда на 13,2% вместо 22%.

По оценке автора, даже рост несырьевого экспорта не означал появления новых производств.

«Рост стоимостной доли несырьевого экспорта с 2015 по 2019 годы носит преимущественно количественный характер, поскольку существенная часть «несырьевого» экспорта продолжает приходиться на товары с минимальной обработкой или реэкспорт, что не свидетельствует о реальном расширении высокотехнологичного или глубоко перерабатывающего производства», – говорится в статье.

Доля обрабатывающей промышленности во всех инвестициях в промышленность за эти годы сократилась с 21,4% до 13,1%.

Третью пятилетку индустриализации, рассчитанную на 2020–2025 годы, закрыли в 2022 году, через два года работы, когда страна перешла к национальным проектам. Её старт пришёлся на пандемию, и большинство целей не было достигнуто. Казахстан должен был подняться в Индексе экономической сложности Гарвардского университета с 78-го на 55-е место, но к 2021 году позиции ухудшились. Улучшение в этом индексе автор фиксирует только после 2022 года.

Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» на 2021–2025 годы оценивался в 15,9 трлн теңге, почти полностью из внебюджетных источников. В 2023 году по нему планировали освоить 3 трлн теңге, освоили 1,1 трлн, это 36,3%. Частных инвестиций к концу 2023 года ожидали 6 трлн теңге, пришло 4,7 трлн. В 2024 году проект утратил силу.

К самим целям проекта у автора тоже есть вопросы.

«Сопоставление количественного набора индикаторов экономического эффекта с заявленной целью по диверсификации экономики показывает, что большинство показателей фиксируют номинальные агрегированные объемы, но не отражают структурные сдвиги в экономике», – пишет она.

Куда направляли субсидии

Автор изучила отчёты фонда «Даму» по программе «Дорожная карта бизнеса» за 2010–2022 годы. Всего к субсидированию одобрили около 4 трлн теңге, на обрабатывающую промышленность пришлось 35%, около 1,4 трлн. Крупные суммы получили транспорт и склады (619,5 млрд теңге), торговля (331 млрд), операции с недвижимостью (261 млрд), гостиницы и общепит (255,6 млрд).

По словам автора, это говорит о том, что программа сместилась в сторону сферы услуг. Среди субсидированных проектов встречаются расширение бухгалтерских услуг, открытие бутик-отеля с ресторанами, гостиничные услуги и оплата железнодорожного тарифа.

В 2015–2019 годах «Дорожная карта бизнеса» выполнила один показатель из четырёх. Выпуск малого и среднего бизнеса вырос вдвое, но в текущих ценах. Число предприятий МСБ должно было вырасти на 50%, а снизилось с 1,65 до 1,6 млн. Занятость в МСБ выросла на 22,7% при плане 50%. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП составила 11,5% при цели не меньше 12,5%.

За пять лет субсидии получили 9 870 предпринимателей, ещё 7 332 воспользовались гарантиями. Это около 1,2% всех действующих малых и средних предприятий.

«Это означает, что при значительном объеме финансовых ресурсов фактический охват бизнеса оставался ограниченным, а финансовая модель программы была ориентирована, прежде всего, на поддержку уже кредитоспособных предприятий, а не на масштабное расширение предпринимательской базы или структурное усиление обрабатывающего сектора», – отмечает автор.

Льготные займы для обрабатывающей промышленности на 86–88% направляли на пополнение оборотных средств, около 41% денег получила пищевая промышленность.

«Хотя программа успешно поддерживала текущую деятельность предприятий, она не стала драйвером глубоких структурных изменений или технологического обновления», – говорится в исследовании.

Как менялась доля импорта

Программа «Экономика простых вещей» должна была насытить рынок отечественными товарами повседневного спроса. По ней одобрили к субсидированию около 1,2 трлн теңге на 1 289 проектов, фонд «Даму» гарантировал займы ещё на 118,6 млрд теңге.

Производство во многих отраслях заметно выросло. Выпуск в машиностроении увеличился на 175%, компьютеров и электроники на 187%, мясной продукции на 71%, растительных масел и жиров на 58%.

Цель по снижению доли импорта выполнили по двум позициям из 29, это стеклянная тара и стекло. По большинству товаров доля импорта в потреблении к 2024 году выросла. Растительного масла с 35,4% до 47,3%, предметов домашнего обихода с 55,5% до 78,3%, удобрений с 60% до 78%. Бытовая химия в 2024 году была полностью импортной.

Со временем перечень программы расширили на строительство, туризм, логистику и отдельные направления добывающего сектора.

«В результате программа трансформировалась из инструмента точечного импортозамещения в универсальный механизм льготного кредитования», – отмечает автор. «Это позволяет рассматривать «Экономику простых вещей» скорее как инструмент стабилизационной поддержки и расширения доступа к кредитованию, чем как механизм глубокой структурной трансформации промышленности», – добавляет она.

Почему эффект оказался ограниченным

Автор называет пять системных причин. Цели программ ставили в номинальных цифрах, часто без базы для сравнения и без связи с конкретными мерами. Одни и те же задачи финансировали через несколько программ и институтов. Средства постепенно уходили из промышленности в торговлю, транспорт, недвижимость и услуги. Господдержка не привлекала частный капитал, а замещала его. Программы прерывались внешними кризисами и изменениями системы госпланирования.

«Вместо единой индустриальной стратегии сформировалась сложная структура перекрывающихся программ, каждая из которых имела схожие задачи, но реализовывалась через разные каналы финансирования и различные государственные институты», – пишет автор.

Доля обрабатывающей промышленности в налоговых поступлениях снизилась с 13,6% в 2020 году до 10,7% в 2024 году. Доля банковских кредитов в обрабатывающую промышленность всё это время держалась на уровне 8–11%.

Невысокую отдачу автор отмечает у специальных экономических зон и социально-предпринимательских корпораций.

«Несмотря на значительные объемы государственной поддержки и инвестиционные программы, процесс износа опережает процессы модернизации в несколько раз», – говорится в статье.

Что предлагают

У автора есть и рецепт.

«Более результативной представляется модель, при которой финансовые инструменты концентрируются на ограниченном числе приоритетных отраслей с высокой добавленной стоимостью, сочетаются с нефинансовой поддержкой (технологии, компетенции, выход на экспорт) и привязываются к измеримым результатам в реальном выражении», – считает она. «Казахстан продолжает сохранять высокую зависимость от сырьевого сектора, а структурная трансформация экономики происходит медленнее, чем предполагалось в стратегических документах индустриальной политики», – заключает автор.

Нацбанк уточняет, что мнения авторов статей не являются официальной позицией регулятора.