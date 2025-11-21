Зарубежные активы "Лукойла" оказались в центре внимания крупнейших мировых нефтегазовых игроков – от ExxonMobil и Chevron до ADNOC и ведущих международных фондов. Санкционное давление США, введённое в ноябре, вынудило российскую компанию рассматривать продажу части международного портфеля. И хотя сами сделки касаются активов за пределами России, их последствия неизбежно затрагивают Казахстан, где "Лукойл" является участником крупнейших нефтегазовых проектов.

Корреспондент BAQ.KZ изучила, какие активы компании в Казахстане остаются защищёнными, а какие действительно попадают в зону риска. Подробнее – в материале.

Санкции США: почему именно сейчас иностранные корпорации активизировались

После введения американских санкций OFAC выдал временную генеральную лицензию, позволяющую иностранным контрагентам завершать сделки по покупке зарубежных активов "Лукойла" до 13 декабря. После этой даты любые операции, связанные с долларами и международными банками, будут осложнены.

Именно поэтому крупные корпорации сейчас ускоренно оценивают активы компании. По данным Bloomberg и Forbes.kz, интерес сосредоточен на проектах, генерирующих устойчивый денежный поток, расположенных вне России и не привязанных к российской финансовой инфраструктуре.

Желание иностранных игроков войти в активы "Лукойла" объясняется тем, что это – зрелые, прибыльные проекты, многие из которых расположены в странах, имеющих долгосрочные экспортные контракты, транспортные коридоры и гарантированных покупателей.

Казахстан: где активы "Лукойла" защищены, а где нет

Эксперты отмечают, что влияние санкций на активы "Лукойла" в Казахстане неоднородно. Одни проекты остаются стабильными и защищёнными, другие – попадают в зону реальной неопределённости.

Директор общественного фонда Energy Monito Нурлан Жумагулов подчёркивает, что доли компании в крупнейших действующих проектах страны не подпадают под санкционные ограничения и имеют устойчивую экономическую логику для сохранения.

"В отношении проектов “Лукойла” в КТК, на Тенгизе и Карачаганаке последствий не ожидается – санкции не распространяются на долю компании в этих проектах. Продавать их “Лукойлу” нет никакого смысла: эти проекты приносят стабильный долларовый кэш-флоу", - отметил он.

По словам эксперта, любые сделки по продаже этих долей невозможны не только экономически, но и юридически. Американские ограничения фактически блокируют отчуждение участия в таких проектах.

Таким образом, КТК, Тенгиз, Карачаганак и Кашаган остаются для компании "зоной стабильности", где производственные процессы не будут затронуты.

Какие казахстанские проекты попадают в зону риска

Совсем иначе ситуация выглядит в отношении двух offshore-проектов – "Каламкас-море" и "Хазар". Они ещё не вышли на промышленную стадию, однако являются стратегическими для будущего освоения казахстанского сектора Каспия.

Жумагулов подчёркивает, что риски по этим проектам "существенные", а возможные ограничения на банковские операции после 13 декабря создают неопределённость вокруг модели финансирования.

“По сути, именно эти два проекта являются единственным уязвимым направлением участия "Лукойла" в Казахстане. Их судьба будет зависеть от акционерной конфигурации, которую сейчас обсуждают участники. И здесь ключевую роль играет фактор санкций”, - пояснил эксперт.

Почему США исключили Тенгиз и Карачаганак из-под санкций

При этом председатель Совета по развитию стратегических партнёрств в нефтегазовой отрасли Petrocouncil Асылбек Джакиев отмечает, что исключение отдельных крупных проектов из санкционного списка было политически мотивированным и связано с влиянием американских корпораций.

"Мы видим проявление двойных стандартов США, администрации Трампа. Они вывели из-под удара проекты Тенгиз и Карачаганак. Почему? Потому что у Шеврона и Эксонов слишком сильные лобби, и они оказывают влияние на решения в Белом доме", - рассказал он.

По его словам, это исключение не означает, что "Лукойл" находится в стабильном положении. Напротив, финансовые ограничения уже серьезно сказываются на работе компании.

"Лукойл" очень сильно страдает, не может выплатить, потому что международные банки не работают с “Лукойлом”. Я думаю, что всё это будет продано, если не случится чего-то экстраординарного, вроде окончания войны в Украине", - отметил Джакиев.

Эксперт подчёркивает, что санкции – это инструмент давления на Россию для принуждения к политическим уступкам.

"Это одно из давлений, чтобы Россия пошла на прекращение огня. Но Россия на это не идёт", - пояснил он.

Какие изменения могут затронуть проект "Каламказ–Хазар"

По словам Джакиева, именно проект "Каламказ–Хазар", оцениваемый почти в 8 млрд долларов, является наиболее уязвимым.

"Там 50 на 50 владеют “КазМунайГаз” и “Лукойл”. Непонятно, как это будет. Скорее всего, “Лукойл” полностью не выйдет, но доля может быть размыта", - рассказал он.

Эксперт допускает, что на проект могут зайти китайские компании, имеющие большой опыт в офшорной добыче.

"Скорее всего, пригласят тех, кто активно заходит в международные проекты – это Китай. У них есть CNOOC, компания по добыче на офшоре. Возможно, китайцы или другие игроки могут войти в “Каламказ”, - считает Джакиев.

При этом он подчёркивает, что стабильность действующих проектов никак не распространяется на "Каламказ–Хазар".

"Если по Тенгизу и Карачаганаку всё понятно, то такие проекты, как “Каламказ–Хазар”, однозначно будут пересмотрены", - добавил эксперт.

Более того, международная пресса уже сообщает о проблемах в других зарубежных активах "Лукойла".

"В Ираке, где “Лукойл” владеет ключевым месторождением, уже не могут оплатить зарплату. Есть множество подобных случаев. При этом миллиардные инвестиции в проект “Каламказ” нам не стоит ждать в ближайшее время", - подчеркнул эксперт.

Почему "Лукойл" стремится продать активы одним пакетом

По международной прессе и оценкам Джакиева, компания стремится избавиться от зарубежных активов сразу, чтобы не растягивать процесс на годы.

"Продавать каждую долю отдельно – это затянется на годы. Международная пресса пишет, что компания заинтересована в продаже всех активов разом одному покупателю", - отметил он.

Этот подход позволяет компании минимизировать правовые риски и быстрее вывести средства до того, как заработают жёсткие ограничения по долларовым транзакциям.

За какие активы "Лукойла" идёт борьба за рубежом

Среди зарубежного портфеля компании три направления вызывают максимальный интерес иностранных игроков: доля в азербайджанском "Шах Денизе", иракский проект "Курна-2" и газовые месторождения в Узбекистане с экспортом в Китай. Эти активы имеют устойчивый денежный поток и стратегические экспортные маршруты, что делает их привлекательными объектами сделок.

В отличие от них НПЗ и сеть АЗС, принадлежащие "Лукойлу" в ряде стран, вызывают у инвесторов больше вопросов, поскольку для новых владельцев логистика сырья может стать критическим ограничением.

Что это означает для Казахстана

Сопоставление оценок Нурлана Жумагулова и Асылбека Джакиева показывает, что распродажа зарубежных активов "Лукойла" почти не затрагивает крупнейшие проекты в Казахстане. Именно они сегодня обеспечивают компании стабильный валютный доход и сохранение международных партнёров.

Основной риск связан только с "Каламказ–Хазар", однако он не носит системного характера и в большей степени касается будущей структуры акционеров, чем производственных процессов.

Для Казахстана это означает сохранение стабильности в крупнейших нефтегазовых проектах и прогнозируемость их развития. Международный интерес иностранных корпораций направлен прежде всего на активы Азербайджана, Ирака и Узбекистана – именно там сосредоточены наиболее ликвидные и финансово привлекательные проекты "Лукойла".