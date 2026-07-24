Почему из Франции уезжают самые богатые и куда они направляются
В 2025 году Франция потеряла около 800 долларовых миллионеров. На фоне более чем 2,4 млн жителей с состоянием свыше 1 млн евро это немного, однако вместе с ними страну покинули около 4 млрд евро капитала.
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По данным Henley & Partners, Франция вошла в число стран с чистым оттоком миллионеров. Экономисты отмечают, что даже небольшой отъезд сверхбогатых может сказаться на экономике, поскольку они владеют бизнесом, инвестируют и платят значительные налоги. Эксперты связывают отток с политической нестабильностью, бюджетными кризисами, ростом госдолга и неопределенностью перед президентскими выборами 2027 года, на которых может победить лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Еще одна причина - дискуссия о повышении налогов для сверхбогатых. Речь шла о предложении экономиста Габриэля Зукмана ввести 2-процентный ежегодный налог на состояния свыше 100 млн евро для уезжающих из страны. По оценкам авторов инициативы, она могла бы приносить бюджету до 20 млрд евро в год, однако парламент ее не поддержал. Вместо этого Франция ввела 20-процентный налог на предметы роскоши - яхты, частные самолеты, спорткары и ювелирные изделия, принадлежащие семейным холдингам стоимостью от 5 млн евро.
Экономист Тома Пикетти считает, что риск массового бегства капитала преувеличен. По его мнению, при международной координации налог на богатство способен сократить имущественное неравенство без существенного ущерба для экономики и инвестиций.
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