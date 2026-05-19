Почему из Казахстана пока не запускают рейсы в Японию, объяснили в авиакомпании

Air Astana заинтересована в запуске прямых рейсов в Японию, однако высокий уровень отказов в визах для граждан Казахстана пока делает это направление невыгодным. По данным авиакомпании, отказы в японской визе достигают 30%, а в случае семейных поездок фактически могут затрагивать до 50% заявителей. Об этом сообщил главный исполнительный директор группы компаний Air Astana Ибрахим Жанлыел, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы авиакомпании, Япония остается перспективным направлением для Казахстана. Air Astana рассматривает этот рынок как высокопотенциальный и заинтересована в запуске рейсов.

Однако сейчас главным препятствием остается визовый вопрос. Как отметил Ибрахим Жанлыел, из-за высокого уровня отказов пассажирский спрос становится менее прогнозируемым, что влияет на экономику маршрута.

"Что касается Японии, это рынок с высоким потенциалом, в который мы верим и который хотели бы запустить. Однако уровень отказов посольства Японии гражданам Казахстана составляет 30%. Часто отказ получает один человек из семьи из четырех человек, что фактически делает уровень отказов до 50%. Это, к сожалению, делает рейсы нецелесообразными", - сказал Ибрахим Жанлыел.

Сколько может стоить запуск рейсов

По словам главы Air Astana, авиакомпания предпочла бы запускать рейсы в Японию после решения визовой проблемы. Вместе с тем компания уже предоставила правительству предварительные расчеты по возможному запуску направления. Речь идет о 4,9 млн долларов в год при выполнении двух рейсов в неделю.

"Мы предпочли бы запуск после решения этой проблемы. Однако если правительство хотело бы начать рейсы уже сейчас, мы также предоставили оценку - 4,9 млн долларов в год для двух рейсов в неделю", - отметил глава авиакомпании.

Таким образом, запуск рейсов в Японию пока зависит не только от готовности авиакомпании, но и от решения вопроса с визовыми отказами. В Air Astana считают, что после урегулирования этой проблемы направление может стать перспективным для развития международной маршрутной сети.