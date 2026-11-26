После начала отопительного сезона жители Актау стали жаловаться на грязную горячую воду. В коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» объяснили, что вода изменила цвет из-за запуска системы теплоснабжения. Теперь специалисты утверждают, что ситуация нормализовалась.

Как пояснили в региональном управлении энергетики и ЖКХ, в Актау действует открытая система теплоснабжения: горячая вода для бытовых нужд поступает непосредственно из тепловых сетей. Поэтому запуск отопления может отражаться и на её качестве. Главный инженер ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Серик Жалгасбай рассказал, что летом подрядная организация ТОО «МАЭК» ремонтировала магистральные тепловые сети. На время работ отдельные участки трубопроводов опорожнили от теплоносителя.

После завершения ремонта сети начали поэтапно заполнять и подключать. При запуске системы потоки теплоносителя могли поднять отложения, продукты коррозии и механические примеси, скопившиеся на внутренних стенках труб. Это могло временно изменить цвет горячей воды, — объяснил Серик Жалгасбай.

Ещё одной возможной причиной в коммунальном предприятии назвали отсутствие промывки внутридомовых тепловых узлов в некоторых многоэтажках, где не работают обслуживающие организации — ПКСК, ОСИ и другие. Для борьбы с загрязнениями на ТЭЦ-1 установили магнитные шламоотводители, которые улавливают продукты коррозии и ферромагнитные примеси. По информации коммунального предприятия, оборудование работает круглосуточно.

В «Каспий жылу, су арнасы» также заявили, что видео с грязной водой, которые распространялись в социальных сетях, были сняты около месяца назад и уже не отражают нынешнюю ситуацию. По утверждению специалистов, качество горячей воды нормализовалось и соответствует санитарным нормам.

Чтобы проверить ситуацию, представители коммунального предприятия вместе с сотрудниками акимата выехали в три микрорайона города. Они посетили дом №14 в 5-м микрорайоне, дом №9 в 15-м микрорайоне и дом №41 в 27-м микрорайоне. Специалисты опросили жильцов о перебоях с горячей водой и её качестве. По данным ведомства, жители этих домов сообщили, что вода поступает бесперебойно и претензий к ней на момент проверки нет.

Вместе с тем в управлении энергетики и ЖКХ признали, что во время эксплуатации тепловых сетей возможны временные отклонения гидравлического режима и изменения конфигурации внутриквартальных сетей из-за ремонтных и восстановительных работ. Эти факторы могут влиять на качество горячей воды в квартирах.