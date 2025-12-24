Объемы производства сливочного масла в Казахстане позволяют в полной мере обеспечить внутренний рынок. Отрасль развивается за счет предприятий разного масштаба - от крупных переработчиков до среднего и малого бизнеса, что обеспечивает стабильные поставки продукции как в города, так и в сельские населенные пункты. Об этом вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил на встрече с представителями СМИ, передаёт BAQ.KZ.

"Сегодня объемы производства сливочного масла полностью закрывают потребности внутреннего рынка. У нас активно развиваются крупные предприятия, средний и малый бизнес, которые обеспечивают продукцией и города, и населенные пункты по всей стране", — отметил Азат Султанов.

При этом, по словам вице-министра, присутствие импорта не влияет на устойчивость внутреннего рынка и связано с текущими торговыми и логистическими процессами, в том числе в приграничных регионах.

"Определенные объемы импорта присутствуют, в том числе за счет приграничной торговли. В отдельных случаях логистика позволяет привезти продукцию с ближайших территорий соседних стран дешевле, чем доставить ее из других регионов Казахстана", — пояснил он.

Комментируя поставки из Новой Зеландии, Азат Султанов подчеркнул, что такие объемы в настоящее время отсутствуют и ранее носили ограниченный, несистемный характер.

"Импорт из Новой Зеландии уже давно не осуществляется. Ранее были небольшие, пробные поставки, которые не оказывали существенного влияния на внутренний рынок. Говоря в целом об импорте аграрной продукции, отмечу, что ввоз отдельных товарных позиций осуществляется исходя из специфического спроса и не является показателем зависимости от внешних поставок. Импорт той или иной продукции возможен в зависимости от спроса. Например, может ввозиться пшеничная мука, но это не мука продовольственного назначения, а специализированная продукция, востребованная по отдельным кулинарным или медицинским показаниям", — сказал вице-министр.

Отдельно Азат Султанов остановился на теме импорта мяса, подчеркнув, что в страну в основном ввозится сырье для переработки, тогда как отечественная продукция высокого качества ориентирована на экспорт.