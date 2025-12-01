В сети снова обсуждают тему экспорта нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), в том числе вопросы о том, почему "по КТК идёт нефть Запада" и почему "за 30 лет Казахстан не построил альтернативу". По данным Energy Monitor, КТК остаётся главным экспортным маршрутом страны, передает BAQ.KZ.

Как сообщается, на долю трубопровода приходится более 80% всей экспортной нефти Казахстана, что составляет не менее 55 млн тонн или порядка $30 млрд ежегодной выручки. Более $10 млрд из этой суммы поступает в госказну, что составляет около 20% всех налоговых поступлений страны.

КТК — международный проект под английским правом, не принадлежащий России. Трубопровод считается самым маржинальным в мире для своих акционеров: общий объём дивидендов достигает $1 млрд в год, из которых КМГ получает около $200 млн. Налоговые выплаты только на территории Казахстана составляют примерно $100 млн ежегодно.

Для сравнения, нефтепровод БТД (Баку-Тбилиси-Джейхан) ещё не вышел на окупаемость. Стоимость транспортировки нефти через КТК для казахстанских компаний в три раза ниже, чем через БТД.

В Казахстане уже год действует рабочая группа из восьми компаний, изучающая альтернативный маршрут экспорта нефти через Баку — через нефтепровод Атырау–Актау с последующей транспортировкой танкерами или строительство подводного участка по дну Каспия. Даже при положительном решении новый маршрут сможет перевозить только около 20 млн тонн нефти в год и не заменит КТК, способного прокачивать до 70 млн тонн.

Эксперты подчёркивают, что стабильная работа КТК крайне важна для экономики Казахстана, и правильно, что Министерство иностранных дел РК оперативно отреагировало на попытки дестабилизировать работу трубопровода.