Экспорт Казахстана в Афганистан снизился на 30%. Тем не менее, Казахстан планирует увеличить товарооборот с этой страной до 3 миллиардов долларов. Корреспондент BAQ.KZ разбирался, чем обусловлен интерес к афганскому рынку.

По данным Министерства торговли, товарооборот между Казахстаном и Афганистаном в 2024 году составил 545,2 миллиона долларов США, что на 14,3% меньше, чем в 2023 году. А в январе–мае 2025 года объёмы снизились ещё на 28,2% – до 171,4 миллиона долларов.

Что экспортирует Казахстан в Афганистан?

Основу экспорта составляют:

мука – 93,1 млн долларов (57,1%),

пшеница – 18,2 млн долларов,

подсолнечное масло – 16,4 млн долларов,

стальной прокат – 16,3 млн долларов

Также поставляются природный газ, бобовые, удобрения, нефтепродукты и другое.

"Афганистан является крупнейшим потребителем казахстанской муки. Мы вносим прямой вклад в продовольственную безопасность этой страны", - рассказал заместитель генерального директора Центра развития торговой политики QazTrade Нурлан Кулбатыров.

Что импортирует Казахстан из Афганистана?

Рост объёмов импорта связан в основном с увеличением поставок сладких напитков, сушёных фруктов и орехов, изделий из алюминия, драгоценных камней и железнодорожных локомотивов. Наибольший рост зафиксирован по сладким напиткам — на 8,7 % или 535 400 долларов США.

Перспективы и планы

Согласно данным Министерства торговли, в целях увеличения двустороннего товарооборота до 3 миллиардов долларов была принята "Дорожная карта". В рамках этого плана Казахстан готов нарастить объёмы поставок химической продукции, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов.

Кроме того:

рассматривается строительство железнодорожной линии "Тургунди–Герат" (трансафганский коридор);

приоритетными направлениями определены цифровые технологии, логистика и недропользование;

в 2023–2025 годах в Алматы, Астане и Кабуле были организованы несколько бизнес-миссий и выставок.

Мнение политолога

По словам политолога Жаната Момынкулова, торговля между Казахстаном и Афганистаном влияет не только на экономику, но и на региональную безопасность и геополитическое равновесие.

"Поставляя в Афганистан продовольствие, топливо и инфраструктурные товары, Казахстан может способствовать стабилизации социальной обстановки в этой стране. Тем самым можно ограничить распространение радикализма и экстремизма", – рассказал эксперт.

Момынкулов также отметил, что Казахстан может выйти на рынки Пакистана и Индии через территорию Афганистана. Это представляет собой новую логистическую возможность для страны.

"Казахстан стремится быть не только экономическим партнёром, но и активным участником стратегии региональной стабильности и развития. Эта политика формируется как продолжение многовекторной внешней политики Казахстана. Существует вероятность открытия выхода на рынок Южной Азии через Афганистан. При этом важно сохранять дипломатическое равновесие с такими крупными игроками, как Россия, Китай и Иран", – отметил эксперт.

Однако существуют риски, связанные с отсутствием международного признания правительства Талибана, открытыми границами, незаконным оборотом наркотиков и экстремизмом.

"Афганистан — важное звено в китайской инициативе “Один пояс — один путь”. А порты Ирана — выгодный выход к морю для стран Центральной Азии. Но это также усиливает конкуренцию", – заключил политолог.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил специальному представителю Еркину Тукумову активизировать сотрудничество с Афганистаном, особенно в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Он подчеркнул важность диалога с действующими властями Афганистана и использования потенциала Регионального центра ООН в Алматы. Казахстан намерен продолжать гуманитарные и образовательные инициативы для укрепления стабильности в регионе.