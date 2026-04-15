Депозиты остаются одним из самых популярных и понятных способов сбережения денег в Казахстане. Банки предлагают разные виды депозитов — с разной доходностью, сроками и условиями доступа к деньгам. Подробнее о том, какие именно бывают депозиты и чем они отличаются, читайте в материале BAQ.kz.

На фоне колебаний курса валют, инфляции и изменения процентных ставок интерес населения к банковским вкладам продолжает расти.

Какие бывают депозиты

По данным Ranking, в республике по срокам размещения выделяют два основных вида:

— вклады на определённый срок. Обычно по ним выше процентная ставка, но снять деньги раньше срока может быть невыгодно. Депозиты до востребования — можно снимать деньги в любое время. Однако доходность по ним минимальная или отсутствует.

Наибольшей популярностью пользуются именно срочные вклады.

По состоянию на 1 марта 2026 года объём срочных депозитов населения в банках второго уровня Казахстана, участвующих в системе коллективного страхования, достиг почти 25 трлн тенге. Это на 19% больше, чем годом ранее.

При этом за последние 5 лет объём вкладов вырос более чем в 2,5 раза, а среднегодовой рост составляет около 21%.

Банки-лидеры по росту вкладов

Ситуация на рынке неоднородная: в одних банках вклады растут быстрее, в других — снижаются.

Лидером по росту срочных депозитов стал ForteBank.

За год прирост составил 41,8% или 350 млрд тенге. Общий объём достиг почти 1,2 трлн тенге. Рост объясняется доверием клиентов и выгодными депозитными продуктами со ставками до 20%.

На втором месте — Freedom Bank.

Объём срочных вкладов вырос на 41,7% или 240,9 млрд тенге, достигнув 819 млрд тенге.

Третье место занимает Bank RBK.

Рост составил 36,6%, а объём — 697,1 млрд тенге.

Также в число лидеров по росту вошли:

Отбасы банк — рост около 25%

Bereke Bank — рост около 25%

Несмотря на рост в большинстве банков, в шести банках Казахстана за этот период зафиксировано снижение объёма срочных вкладов населения.

В целом рынок депозитов продолжает расти и становится более конкурентным. Банки стараются предлагать более выгодные и гибкие условия, чтобы привлекать вкладчиков.

Депозиты остаются важным инструментом сбережения для казахстанцев. Их популярность растёт на фоне экономической неопределённости, а дальнейшая динамика рынка будет зависеть от инфляции, процентных ставок и политики банков.