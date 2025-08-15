Депрессия – официально признанная болезнь, с которой сталкивается порядка 5% всего взрослого населения планеты. Казахстанцы не исключение. Если не обратиться за помощью, она может прогрессировать. В очередном выпуске программы "Важная тема" вместе с Магистром психологических наук Яной Чигарьковой мы попытаемся сформулировать основные правила помощи людям, подверженным суицидальным настроениям? Подробности в интервью BAQ.kz.