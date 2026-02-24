В последние годы сектор страхования в Казахстане демонстрирует стабильный рост. Согласно официальным данным, за пять лет активы отрасли увеличились в 2,6 раза и достигли 3,9 трлн тенге. Объем страховых премий и выплат также вырос почти в три раза. Корреспондент BAQ.KZ попытался ответить на вопрос «Насколько укрепилось доверие к страхованию?»

Итоги 2025 года показали, что общий страховой рынок Казахстана пережил успешный период. Объем активов вырос, страховые премии достигли рекордного уровня, а выплаты значительно увеличились.

Что означает рост рынка?

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на 1 января 2026 года, в банковском секторе Казахстана насчитывается 23 банка второго уровня, из которых 15 имеют иностранное участие, являясь дочерними банками.

По информации Национального банка, на начало 2026 года совокупные активы страховых компаний превысили 1,6 трлн тенге, увеличившись примерно на 15% за год. Это свидетельствует о расширении финансовых возможностей сектора и повышении готовности покрывать риски.

Регулирующий капитал страховых компаний также вырос. Совокупный показатель превысил 748 млрд тенге, добавив за год более 100 млрд.

Почему банк предлагает страхование?

На финансовом рынке банки и страховые компании тесно сотрудничают. Банк привлекает клиента, а страховая компания берет на себя риски. Это выгодно для обеих сторон: если заемщик сталкивается с непредвиденными ситуациями, страховка помогает погасить кредит, а банк получает гарантию возврата средств.

Однако на практике многие граждане воспринимают страхование не как добровольный выбор, а как обязательное условие получения кредита. По словам финансовых экспертов, низкий уровень финансовой грамотности иногда приводит к переплатам, поскольку стоимость полиса часто включается в основной долг с начислением процентов.

Чем рискуют заемщики?

Чаще всего человек, приходя за кредитом, сосредоточен на получении денег и не внимательно изучает дополнительные условия договора.

Сотрудник банка Айзада Максут отмечает, что не все знают: при включении страховки в кредит, проценты начисляются не только на сумму займа, но и на полис.

По ее словам, в некоторых финансовых организациях существуют внутренние планы по продаже страховых продуктов, а клиентам не всегда внятно объясняют, что страхование не является обязательным. Поэтому заемщику важно внимательно читать все пункты договора.

Кроме того, встречаются клиенты, которые не понимают различие между аннуитетной и дифференцированной схемой погашения, что также может привести к переплатам.

Каков был рынок страхования в прошлом году?

В 2025 году общий страховой рынок собрал страховые премии на сумму 863 млрд тенге, показав рост более 20% по сравнению с предыдущим годом. Особенно активно развивались сегменты добровольного страхования имущества и автомобилей.

Сбор средств по страхованию имущества превысил 300 млрд тенге, что свидетельствует о том, что бизнес и частные лица стали больше внимания уделять управлению рисками.

Казахстанские страховые компании также активно работают на международном рынке перестрахования. В 2025 году на этом сегменте было принято на страхование рисков на сумму 177 млрд тенге. Таким образом, отечественные страховщики привлекают в страну дополнительный финансовый поток через международное страхование рисков.

Страховые выплаты превысили 311 млрд тенге, увеличившись более чем на 30% за год.

Текущее состояние рынка

За последние пять лет активы страхового сектора выросли до 9 трлн тенге, а объем выплат значительно увеличился.

"Кроме того, обязательные виды страхования были оцифрованы, введены новые социально значимые продукты. Расширились механизмы накопительного страхования в сфере образования и пенсионного обеспечения. Система гарантийного обеспечения стала применяться ко всем обязательным видам страхования и накопительным страховым продуктам", — отметила председатель агентства Мадина Абылкасымова.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило о запуске комплексных мер по модернизации страхового сектора.

Что изменит новый закон?

По словам представителей агентства, разрабатываемый законопроект нацелен на концептуальное обновление страхового рынка. Планируются новшества: пересмотр структуры классов страхования, повышение гибкости и справедливости условий договоров, адаптация требований регулирования к современным рискам и формирование модели, ориентированной на потребности граждан и бизнеса.

Главная цель - превратить страхование в эффективный инструмент балансировки социальных и экономических рисков государства, позволяя рационально распределять риски и финансовые обязательства через страховые механизмы.

Когда вступит в силу?

Программа развития страхового рынка до 2030 года планируется утвердить к сентябрю 2026 года, а новый закон «О страховой деятельности» должен быть готов к концу года.

В целом предлагаемые изменения направлены на увеличение доли страхового сектора в экономике и формирование культуры совместной ответственности государства, бизнеса и граждан.